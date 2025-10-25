Corinthians vence na estreia da Liga Sul-Americana de basquete

Davaunta Thomas liderou o Corinthians. FIBA Americas / Divulgação

O Corinthians começou com vitória na fase de grupos da Liga Sul-Americana masculina de basquete. Na sexta-feira (24), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, o time paulista derrotou o ABC Camp, do Equador, por 96 a 89, em jogo decidido na prorrogação.

A equipe brasileira abriu 11 pontos (25 a 14) de vantagem no primeiro quarto, mas os equatorianos foram reduzindo a diferença até conseguir a virada no terceiro período e ficar com três de frente (66 a 63).

No último quarto, o Corinthians conseguiu empatar em 84 a 84, a 29 segundos do fim, com uma cesta convertida pelo arla-armador estadunidense Davaunta Thomas.

Os dois times ainda tiveram um ataque cada, mas desperdiçaram as oportunidades. O ala Elyjah Clark teve a chance de garantir a vitória para o Corinthians no estouro do cronômetro, mas errou seu arremesso e o jogo foi para a prorrogação.

No tempo extra, o estadunidense Clark marcou cinco pontos e foi decisivo para a vitória do time paulista.

Com 30 pontos e sete rebotes, Davaunta Thomas foi o cestinha do confronto. Elyjah Clark terminou com 20, além de seis rebotes e igual número de assistências. Com 23, o ala estadunidense Elias Cave foi o cestinha da equipe do Equador.

O Corinthians voltará a jogarn este sábado (25), às 19h10min, contra o Defensor, do Uruguai, que na estreia foi derrotado pelo Quimsa, da Argentina, por 78 a 76.

Como é disputada a Liga Sul-Americana

A Liga Sul-Americana reúne 16 times de oito países em quatro grupos com quatro integrantes cada, com jogos em quatro cidades: Pilar (Paraguai), Sucre (Bolívia), São Paulo (Brasil) e Pilar (Paraguai).

Os times brasileiros na disputa são Bauru Basket (SP), Corinthians (SP), Pinheiros (SP) e Vasco da Gama (RJ), que se classificaram pelo desempenho no último NBB, quando encerraram a temporada entre a quarta e a sétima colocação.