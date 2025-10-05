Corinthians supera Mirassol e encerra seu pior jejum na história do Brasileirão

Foi sofrido, mas o Corinthians conseguiu encerrar seu pior jejum de vitórias em casa no Brasileirão. Com gols de Maycon, Yuri Alberto e André, o clube alvinegro fez as pazes com a sua torcida ao derrotar o Mirassol neste sábado por 3 a 0, em partida válida pela 27ª rodada da competição. A última vitória corintiana em casa havia sido dia 18 de maio, em triunfo sobre o Santos.

O Corinthians não contou com Dorival Júnior no banco de reservas, que estava suspenso. Seu filho Lucas Silvestre tomou as rédeas da equipe. Por outro lado, Yuri Alberto retornou após ter cumprido suspensão contra o Internacional, e Memphis Depay foi relacionado depois de se recuperar de lesão na coxa direita. A importante vitória fez o Corinthians chegar aos 33 pontos, na 10ª colocação. O Mirassol estacionou na 5ª colocação com 43 pontos.

Apesar do time da casa sair na frente, quem dominou o primeiro tempo foi o Mirassol, que se aproveitou do gramado irretocável da Neo Química Arena. Com menos de dois minutos, o time do interior já tinha chegado duas vezes pela direita, fazendo Hugo Souza trabalhar e a torcida ficar apreensiva. O time do interior apresentou marcação pressão alta enquanto, com a bola no chão, teve calma para trabalhar as jogadas.

A história, contudo, foi impactada pelo VAR. Depois de sobreviver ao início implacável do rival, o Corinthians conseguiu se encontrar na partida aos 12 minutos, quando Yuri Alberto desperdiçou uma boa chance dentro da pequena área. O camisa 9 reclamou de falta de Reinaldo, o banco corintiano foi à loucura e, depois de muita conversa, o árbitro Felipe Fernandes de Lima foi finalmente chamado ao monitor do VAR. Marcada a irregularidade, o capitão Maycon encheu o pé para abrir o placar para o Corinthians que estava pior no jogo.

O gol inflamou as arquibancadas. O time alvinegro voltou a assustar Walter pouco tempo depois. Então, o técnico Rafael Guanaes orientou o Mirassol a ignorar o placar adverso. A equipe do interior obedeceu, não se desesperou e manteve a postura ofensiva. Aos 29 minutos, após falta dura em Lucas Ramon, Danielzinho colocou a bola na área e por muito pouco João Victor não empatou o jogo.

Depois de subir a placa de 7 minutos de acréscimos, o Mirassol saiu jogando errado e José Aldo, que foi um dos destaques da primeira etapa, foi penalizado com cartão amarelo após falta perigosa sobre Breno Bidon. Matheuzinho bateu forte, mas a bola passou rasteira à direita da meta. Os visitantes até tiveram boa oportunidade também em cobrança de falta, mas não aproveitaram a bola por cima e o juiz encerrou o primeiro tempo.

A segunda etapa começou agitada. Os dois times voltaram iguais dos vestiários, mas Rafael Guanaes se viu obrigado a mexer quando Lucas Ramon deixou o campo de maca, sentindo muitas dores após lesão no tornozelo.

No lance seguinte, o Mirassol teve uma boa oportunidade com Negueba após cobrar falta cometida por João Pedro em Carlos Eduardo na entrada da área corintiana. O gol não veio, mas o Mirassol continuou no ataque, tendo cobrado dois perigosos escanteios em sequência. O clima esquentou, uma confusão se formou e Hugo Souza foi amarelado. Ele não estará à disposição do Corinthians no próximo jogo (contra o Santos na Vila Belmiro) por estar suspenso e por ter sido convocado à seleção brasileira.

Apesar de ainda frenético e pressionando, o Mirassol pecou por não conseguir efetivar suas oportunidades, a exemplo de um lance de Reinaldo, que fez uma bonita tabela, mas errou na hora de finalizar dentro da pequena área. O Corinthians, então, se aproveitou. Aos 26, após bela troca de passes de Matheus Bidu e Maycon, Vitinho encontrou Yuri Alberto dentro da área e o camisa 9 não perdoou. Este foi o 100º jogo do artilheiro na Arena.

Poucos minutos após entrar, Vitinho sentiu dores no joelho e foi levado aos vestiários de maca. O relógio começou a passar mais devagar para os corintianos, que não demoraram a começar a contagem regressiva para o apito final e encerrar o incômodo tabu de vitórias. O Mirassol continuou com umas postura ofensiva mas sem conseguir transformas suas ações em gols. Inferior, mas eficiente, o Corinthians fechou a conta com André aos 49 minutos.

A vitória significa um bom fôlego para o Corinthians, que reencontra o caminho dos triunfos. Para o Mirassol, a derrota acaba sendo mais angustiante diante de um time que tem sido a grande surpresa do Brasileirão e que foi superior por boa parte do duelo. O time do interior oscilou nos últimos jogos e acabou perdendo posição no G-4 para o Botafogo (que perdeu neste sábado para o Inter).

TABU MANTIDO

O Mirassol segue sem vencer na Neo Química Arena. Em toda história, só derrotou o Corinthians uma vez: justamente no primeiro turno do Brasileirão. Antes disso, foram 10 vitórias corintianas e 4 empates. Dono de um dos melhores ataques do Brasileirão, o Mirassol só tinha passado em branco em apenas dois jogos da competição antes da partida deste sábado.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 0 MIRASSOL

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele e José Martínez (André); Maycon e Breno Bidon (Memphis Depay); Gui Negão (Vitinho/Ryan) e Yuri Alberto. Técnico: Lucas Silvestre (auxiliar).

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), Jemmes, João Victor e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Guilherme Marques (Matheus Bianqui); Negueba (Alesson), Cristian (Chico da Costa) e Carlos Eduardo (Maceió). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Maycon, aos 17 minutos do primeiro tempo; Yuri Alberto, aos 26, e André, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Reinaldo, José Aldo (Mirassol); João Pedro, Hugo Souza (Corinthians).

JUIZ - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 2.727.985,40.

PÚBLICO - 38.654 torcedores.