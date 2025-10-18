Esportes

Na Argentina

Corinthians bate o Deportivo Cali nos pênaltis e conquista a Libertadores feminina pela sexta vez

Time paulista garantiu vaga na Copa das Campeãs de Clubes de 2026

Estadão Conteúdo

Sergio Neto

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS