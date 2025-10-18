Corinthians bate o Deportivo Cali nos pênaltis e conquista a Libertadores feminina pela sexta vez

Capitã Gabi Zanotti ergue a Libertadores. LUIS ROBAYO / AFP

O Corinthians é campeão da Libertadores feminina pela sexta vez. As comandadas de Lucas Piccinato fizeram um jogo bastante disputado com o Deportivo Cali neste sábado (18), em Banfield, na região de Buenos Aires, na Argentina. Após empate de 0 a 0 no tempo normal, as Brabas foram perfeitas nas penalidades e contaram com erro de Ibargüen para reafirmar soberania na modalidade com 5 a 3.

No primeiro tempo, prevaleceu o equilíbrio entre as duas equipes. O jogo, no entanto, foi bastante truncado. A emoção mesmo veio no fim, quando aos 45 minutos Érika marcou de cabeça. Após pausa de seis minutos e consulta ao VAR, a juíza entendeu que Vic Albuquerque interferiu de maneira inadequada. Assim, o jogo seguiu para os vestiários.

Zagueira Thaís Ferreira (E) foi um dos destaques do Corinthians. LUIS ROBAYO / AFP

A etapa final foi mais movimentada, especialmente no final. O Deportivo Cali também teve sua oportunidade de sair na frente com Paola García, mas a jogadora também estava em posição irregular e seu gol foi anulado aos 30 minutos. Pouco tempo depois, Jaqueline evitou o pior ao tirar a bola em cima da linha e evitar um gol olímpico das colombianas.

O duelo seguiu na igualdade quando soou o apito final e nas primeiras batidas de pênaltis, até que Ibargüen errou a segunda cobrança do Deportivo Cali ao carimbar o travessão.

As Brabas foram perfeitas, não erraram nenhuma. Jhonson deslocou a goleira Agudelo e nem precisou o quinto pênalti colombiano para confirmar mais um título para o futebol feminino do time alvinegro.

O novo título coroa a hegemonia corintiana no futebol feminino. A equipe paulista é a maior vencedora da competição com seis taças: 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e agora 2025. Todas as vezes em que as Brabas chegaram na decisão, saíram vitoriosas. São 100% de aproveitamento em finais.

Jhonson converteu o último pênalti. LUIS ROBAYO / AFP

Mundial à vista

Com o título deste sábado, o Corinthians assegurou o direito de disputar a Copa das Campeãs de Clubes, competição que será promovida pela Fifa.

O torneio acontecerá entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026, em Londres, na Inglaterra.

Até o momento, além da equipe brasileira, Arsenal (Inglaterra), que foi campeão da Liga dos Campeões da Europa, e Wuhan Jiangda WFC (China), que conquistou a Liga dos Campeões da Ásia já estão classificados. A quarta e última vaga será do vencedor do confronto entre Gotham FC, dos Estados Unidos (campeão da Liga dos Campeões da Concacaf), e o campeão da Liga dos Campeões da África.

