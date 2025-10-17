Copa Yone Borba Dias tem presença confirmada de tenistas de oito países

Gauba Couto é um dos favoritos. Felipe Mohr / Divulgação

A 39ª edição da Copa Yone Borba Dias, a competição Masters de tênis, mais tradicional do país, realizada na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, já conta com a presença de jogadores de oito países: Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, Itália, Jordânia e Austrália.

O torneio é da categoria MT 700, uma das principais do circuito e oferta 700 pontos para os campeões. Os jogos serão realizados entre os dias 3 e 8 de novembro.

A Copa Yone Borba Dias foi premiada pela Longevity Award da Federação Internacional de Tênis (ITF) por seus mais de 25 anos de realização.

Nesta temporada, o colombiano Carlos Behar, os gaúchos Marcelo Krebs e Marcelo Maciel, o argentino que mora em Porto Alegre, Matias Epifanio, e o paulista Gauba Couto são alguns dos destaques já confirmados.

As inscrições seguem abertas e se encerram no dia 28 de outubro para atletas dos 30 aos 90 anos com categorias indo de cinco em cinco anos do masculino e feminino em simples, duplas e duplas mistas.