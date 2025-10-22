Copa do Brasil: confira os mandos de campo das semifinais e final 

Estão definidos os mandos de campo das semifinais e final da Copa do Brasil 2025. As definições foram realizadas por sorteio na sede da CBF nesta quarta-feira (22).
As últimas fases da competição ocorrem em dezembro. De um lado, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam por uma vaga na decisãoe, do outro, a classificação será decidida em clássico carioca entre Fluminense e Vasco. As semifinais têm data-base 10 e 14 de dezembro.
Em 2025, a grande final da Copa do Brasil irá encerrar o calendário do futebol brasileiro. As partidas de ida e volta estão marcadas para 17 e 21 de dezembro, respectivamente, após o final do Brasileirão. Os horários das partidas ainda não foram definidos.
Semifinais da Copa do Brasil
Ida — 10 de dezembro (quarta-feira)*
- Semifinal A: Cruzeiro x Corinthians
- Semifinal B: Vasco x Fluminense
Volta — 14 de dezembro (domingo)*
- Semifinal A: Corinthians x Cruzeiro
- Semifinal B: Fluminense x Vasco
*Datas-base
Final da Copa do Brasil
Ida — 17 de dezembro (quarta-feira)
- Vencedor da semifinal A x Vencedor da semifinal B
Volta — 21 de dezembro (domingo)
- Vencedor da semifinal B x Vencedor da semifinal A
Premiação da Copa do Brasil
Pela classificação às semifinais, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco embolsaram R$ 9,9 milhões. Os prêmios para os finalistas são bem mais gordos: R$ 33 milhões ao vice e R$ 77,1 milhões ao grande campeão.