Copa do Brasil: confira os mandos de campo das semifinais e final 

Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco estão na disputa das semis. Kin Saito / CBF/Divulgação

Estão definidos os mandos de campo das semifinais e final da Copa do Brasil 2025. As definições foram realizadas por sorteio na sede da CBF nesta quarta-feira (22).

As últimas fases da competição ocorrem em dezembro. De um lado, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam por uma vaga na decisãoe, do outro, a classificação será decidida em clássico carioca entre Fluminense e Vasco. As semifinais têm data-base 10 e 14 de dezembro.

Em 2025, a grande final da Copa do Brasil irá encerrar o calendário do futebol brasileiro. As partidas de ida e volta estão marcadas para 17 e 21 de dezembro, respectivamente, após o final do Brasileirão. Os horários das partidas ainda não foram definidos.

Semifinais da Copa do Brasil

Ida — 10 de dezembro (quarta-feira)*

Semifinal A: Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro x Corinthians Semifinal B: Vasco x Fluminense

Volta — 14 de dezembro (domingo)*

Semifinal A: Corinthians x Cruzeiro

Corinthians x Cruzeiro Semifinal B: Fluminense x Vasco

*Datas-base

Final da Copa do Brasil

Ida — 17 de dezembro (quarta-feira)

Vencedor da semifinal A x Vencedor da semifinal B

Volta — 21 de dezembro (domingo)

Vencedor da semifinal B x Vencedor da semifinal A

Premiação da Copa do Brasil