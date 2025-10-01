Esportes

Mudanças
Notícia

Copa do Brasil com final única, Brasileirão em janeiro, estaduais reduzidos e novo torneio; como será novo calendário do futebol brasileiro

CBF anunciou as mudanças da próxima temporada. Brasileirão começará mais cedo e divisões inferiores contarão com mais participantes

Alex Torrealba

