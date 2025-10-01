Copa do Brasil com final única, Brasileirão em janeiro, estaduais reduzidos e novo torneio; como será novo calendário do futebol brasileiro

Presidente da CBF, Samir Xaud, durante o anúncio do novo calendário. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

O calendário do futebol brasileiro terá mudanças impactantes a partir de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira (1), as modificações de formatos e datas das competições, que serão aplicadas pelos próximos quatro anos.

Entre as principais novidades estão: Copa do Brasil com final única, Brasileirão em janeiro, estaduais reduzidos e a criação de um novo torneio.

Como ficaram as datas

Infográfico com as datas do futebol brasileiro em 2026. Leo Bandeira / Arte ZH

— O objetivo é reduzir a carga de jogos das equipes da elite do nosso futebol, que hoje enfrentam maratonas exaustivas. E ampliar as oportunidades de clubes que por vezes ficam inativas durante o ano — explicou o presidente da CBF, Samir Xaud, sobre as mudanças.

Estaduais

Os Estaduais serão reduzidos a partir do próximo ano. Antes disputado em no máximo 16 datas, agora cada torneio terá no máximo 11 datas, como já havia sido anunciado anteriormente. O Gauchão, por exemplo, já adotou formato parecido em 2025, com 12 datas.

Dessa forma, os Estaduais começam com data base de início de 11 de janeiro e com fim em 8 de março.

Calendário divulgado pela CBF com as datas de 2026. CBF / Reprodução

Copa do Brasil reformulada

Um dos principais torneios nacionais, a Copa do Brasil terá diversas mudanças a partir de 2026. A principal é adoção de final em jogo único e em sede neutra, no dia 6 de dezembro. Haverá o aumento de 92 para 126 clubes.

As cinco primeiras fases também serão disputadas em jogos únicos. Os 20 clubes da Série A começarão diretamente na quinta fase. Das oitavas até as semifinais, os confrontos serão de ida e volta. O início da competição está programado para 18 de fevereiro e a final no dia 6 de dezembro.

Brasileirão antecipado e paralisação para a Copa do Mundo

Outra mudança impactante é em relação ao início do Brasileirão. A partir de 2026, o campeonato de pontos corridos começará no dia 28 de janeiro. A previsão de encerramento é 2 de dezembro.

A Copa do Mundo no próximo ano obrigará uma paralisação dos campeonatos, que ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho.

Aumento nas divisões inferiores e novo campeonato

As Séries C e D terão aumento de clubes. A terceira divisão seguirá com 20 times em 2026. A partir de 2027, serão 24. Em seguida, em 2028, ficará com 28. A quarta divisão passa de 64 para 96.

Copa Sul-Sudeste

Tratando-se de torneios regionais, além da Copa Verde e da Copa do Nordeste, a CBF anunciou que será criada a Copa Sul-Sudeste em 2026.

O campeonato terá até dois clubes por Estado, será disputado entre 25 de março e 7 de junho e com máximo de 10 datas.



