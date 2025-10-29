Conmebol confirma final da Copa Sul-Americana com o Atlético-MG para o Defensores del Chaco

Principal estádio do Paraguai, o estádio Defensores del Chaco, na capital Assunção, foi o palco escolhido pela Conmebol para a decisão da Copa Sul-Americana, dia 22 de novembro, com o brasileiro Atlético-MG atrás do título inédito.

Antes definida para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, a decisão da segunda competição de clubes mais importante da América do Sul só mudou de data em setembro, para Assunção, mesmo assim com o palco decisivo definido.

A classificação do Atlético-MG, que promete levar um alto número de torcedores para Assunção, fez a entidade definir a casa da seleção paraguaia para a final contra quem passar de Universidad de Chile e Lanús - empataram por 2 a 2 no Chile e se encaram nesta quinta-feira.

O estádio Nueva Olla, também em Assunção, e com capacidade para 32 mil torcedores, seria outra possibilidade para a partida, mas está de sobreaviso e pode receber a decisão da Libertadores, uma semana mais tarde, caso a capital Lima seja vetada por causa do estado de emergência. O Brasil também gostaria de sediar a final e coloca o Mané Garrincha como opção.