Conheça o time com estádio para 2,5 mil pessoas e que já está garantido na Champions 2026/27

Em busca de uma primeira chance na fase de grupos da competição, clube vem de uma pequena cidade pesqueira das Ilhas Faroé

Zero Hora

