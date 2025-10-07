Conheça o time com estádio para 2,5 mil pessoas e que já está garantido na Champions 2026/27

KÍ Klaksvík foi campeão do campeonato nacional com duas rodadas de antecedência. @klaksvikaritrottarfelag / Instagram / Reprodução

A Champions League 2025/26 ainda está na terceira rodada, mas já tem seu primeiro classificado para sua próxima edição. Trata-se do KÍ Klaksvík, campeão das Ilhas Faroé.

O clube, que representa uma pequena cidade pesqueira, garantiu presença nas eliminatórias da próxima edição ao vencer o 07 Vestur por 2 a 1 na sexta-feira (4), chegando a 67 pontos e assegurando o título nacional com duas rodadas de antecedência.

Com cerca de 55 mil habitantes, o arquipélago das Ilhas Faroé fica entre Escócia, Islândia e Noruega. O KÍ é sediado em Klaksvík, município de cerca de 5 mil habitantes, e dono de um estádio para 2,5 mil pessoas — o Við Djúpumýrar. O clube soma 22 títulos nacionais, atrás apenas do HB Tórshavn, com 24.