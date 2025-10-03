Conheça o gaúcho que começou na base do Brasil-Pel e encantou Abel Ferreira

Larson (de colete vermelho) treinou com os profissionais. Cesar Greco / Palmeiras

O Palmeiras tem mais uma jovem aposta para o futuro na sua base, e este é um gaúcho natural de Pelotas. Larson, 20 anos, é um volante que vem encantando o treinador Abel Ferreira, principalmente após bom desempenho no Brasileirão sub-20.

O jogador pertence ao Goiás e está emprestado ao clube paulista, que tem opção de compra no contrato. Larson surgiu na base do Brasil de Pelotas em 2021 e no ano seguinte foi comprado pela equipe do Centro-Oeste.

Com a lesão de Lucas Evangelista, que está fora da temporada, o jovem volante teve uma sequência de treinos com os profissionais nesta semana e encantou Abel Ferreira. O treinador pediu para o Palmeiras comprar os 50% dos direitos econômicos previstos no contrato.

Porém, isso não quer dizer que Larson será integrado de imediato nos profissionais. Ele está em seu último ano na base.

— Ficaremos com ele e depois vemos se vamos emprestar, se vamos utilizá-lo. É um jogador, como tantos outros, que tem um projeto dentro do clube, mas esse ano vai ser difícil ele jogar. Um jogador que tem muita margem e tempo — afirmou o treinador ao ser questionado sobre o atleta na coletiva após a vitória contra o Vasco, e seguiu:

— Ele chegou há pouco tempo. Sempre treinamos com jogadores da base e a premissa é ser bom jogador e bom homem. Se a premissa número um não se cumprir não adianta ser bom jogador.

Pela equipe sub-20, Larson disputou 29 partidas e marcou três gols. Ele foi fundamental para a conquista do Brasileirão sub-20. A principal característica que chamou a atenção de Abel Ferreira foi a boa dinâmica que o volante dá ao time, bem semelhante à de Evangelista.