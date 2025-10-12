Confira quanto as brasileiras campeãs faturaram na premiação do Mr. Olympia

Brasileira Eduarda Bezerra, ao centro, foi uma das campeãs da noite. Olympia TV / Reprodução

Na noite de sexta-feira (10), antes da conquista inédita de Ramon Dino na categoria Classic Physique, o Brasil levou dois títulos do Mr. Olympia, chegando a 14 troféus, sendo a grande maioria conquistado por mulheres. Na categoria Women's Physique, o título ficou com Natalia Coelho. Já na Wellness, Eduarda Bezerra foi a campeã.

Ambas receberam o segundo maior prêmio da noite, ficando atrás apenas da categoria 212 masculina. Além delas, outras seis brasileiras terminaram entre as cinco primeiras e também embolsaram premiações em dinheiro.

Na categoria Wellness, por exemplo, o pódio foi verde e amarelo. Além da campeã, Isabelle Nunes e Elisa Alcântara completaram com a segunda e terceira colocação, respectivamente.

Contando as oito brasileiras premiadas, o Brasil somou mais de R$ 900 mil na sexta-feira (10). A quantia pode aumentar, já que o evento continua.

Confira as premiações do Mr. Olympia na sexta-feira (10)

Categoria Figure

Vencedora: Rhea Gayle (Reino Unido) – prêmio de 50 mil dólares

Segundo lugar: Lola Montez (Canadá) – 20 mil dólares

Terceiro lugar: Jessica Reyes Padilla (Porto Rico) 12 mil dólares

Quarto lugar: Denise Zwinger-Tynek (Alemanha) – 7 mil dólares

Quinto lugar: Nicole Zenobia Graham (Estados Unidos) – 6 mil dólares

Categoria Women’s Physique

Vencedora: Natalia Coelho (Brasil) – prêmio de 50 mil dólares (R$ 276,2 mil)

Segunda colocada: Sarah Villegas (Colômbia) – 20 mil dólares

Terceira colocada: Zama Benta (Brasil) – 12 mil dólares (R$ 66,3 mil)

Quarta colocada: Brittany Herrera (Estados Unidos) – 7 mil dólares

Quinta colocada: Sheronica Henton (Estados Unidos) – 6 mil dólares

Categoria Fitness

Vencedora: Michelle Fredua-Mensah (Reino Unido) – 50 mil dólares

Segundo lugar: Jaclyn Baker (EUA) – 20 mil dólares

Terceiro lugar: Taylor Learmont (Canadá) – 12 mil dólares

Quarto lugar: Amber Steffen (EUA) – 7 mil dólares

Quinto lugar: Anna Fomina (Rússia) – 6 mil dólares

Categoria Ms. Olympia

Vencedora: Andrea Shaw (EUA) – 50 mil dólares

Segundo lugar: Ashley Lynette Jones (EUA) – 20 mil dólares

Terceiro lugar: Leyvina Barros (Brasil) – 12 mil dólares (R$ 66,3 mil)

Quarto lugar: Angela Yeo (EUA) – 7 mil dólares

Quinto lugar: Alcione Santos Barreto (Brasil) – 6 mil dólares (R$ 33,15 mil)

Categoria 212

Vencedor: Keone Pearson – (Estados Unidos) 90 mil dólares

Segundo lugar: Shaun Clarida (Estados Unidos) – 20 mil dólares

Terceiro lugar: Lucas Garcia (Argentina) – 12 mil dólares

Quarto ligar: Nihat Kaya (Turquia) – 7 mil dólares

Quinto lugar: Courage Opara (Estados Unidos) – 6 mil dólares

Categoria Wellness