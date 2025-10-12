Confira quanto as brasileiras campeãs faturaram na premiação do Mr. Olympia

Na noite de sexta-feira (10), antes da conquista inédita de Ramon Dino na categoria Classic Physique, o Brasil levou dois títulos do Mr. Olympia, chegando a 14 troféus, sendo a grande maioria conquistado por mulheres. Na categoria Women's Physique, o título ficou com Natalia Coelho. Já na Wellness, Eduarda Bezerra foi a campeã.
Ambas receberam o segundo maior prêmio da noite, ficando atrás apenas da categoria 212 masculina. Além delas, outras seis brasileiras terminaram entre as cinco primeiras e também embolsaram premiações em dinheiro.
Na categoria Wellness, por exemplo, o pódio foi verde e amarelo. Além da campeã, Isabelle Nunes e Elisa Alcântara completaram com a segunda e terceira colocação, respectivamente.
Contando as oito brasileiras premiadas, o Brasil somou mais de R$ 900 mil na sexta-feira (10). A quantia pode aumentar, já que o evento continua.
Confira as premiações do Mr. Olympia na sexta-feira (10)
Categoria Figure
- Vencedora: Rhea Gayle (Reino Unido) – prêmio de 50 mil dólares
- Segundo lugar: Lola Montez (Canadá) – 20 mil dólares
- Terceiro lugar: Jessica Reyes Padilla (Porto Rico) 12 mil dólares
- Quarto lugar: Denise Zwinger-Tynek (Alemanha) – 7 mil dólares
- Quinto lugar: Nicole Zenobia Graham (Estados Unidos) – 6 mil dólares
Categoria Women’s Physique
- Vencedora: Natalia Coelho (Brasil) – prêmio de 50 mil dólares (R$ 276,2 mil)
- Segunda colocada: Sarah Villegas (Colômbia) – 20 mil dólares
- Terceira colocada: Zama Benta (Brasil) – 12 mil dólares (R$ 66,3 mil)
- Quarta colocada: Brittany Herrera (Estados Unidos) – 7 mil dólares
- Quinta colocada: Sheronica Henton (Estados Unidos) – 6 mil dólares
Categoria Fitness
- Vencedora: Michelle Fredua-Mensah (Reino Unido) – 50 mil dólares
- Segundo lugar: Jaclyn Baker (EUA) – 20 mil dólares
- Terceiro lugar: Taylor Learmont (Canadá) – 12 mil dólares
- Quarto lugar: Amber Steffen (EUA) – 7 mil dólares
- Quinto lugar: Anna Fomina (Rússia) – 6 mil dólares
Categoria Ms. Olympia
- Vencedora: Andrea Shaw (EUA) – 50 mil dólares
- Segundo lugar: Ashley Lynette Jones (EUA) – 20 mil dólares
- Terceiro lugar: Leyvina Barros (Brasil) – 12 mil dólares (R$ 66,3 mil)
- Quarto lugar: Angela Yeo (EUA) – 7 mil dólares
- Quinto lugar: Alcione Santos Barreto (Brasil) – 6 mil dólares (R$ 33,15 mil)
Categoria 212
- Vencedor: Keone Pearson – (Estados Unidos) 90 mil dólares
- Segundo lugar: Shaun Clarida (Estados Unidos) – 20 mil dólares
- Terceiro lugar: Lucas Garcia (Argentina) – 12 mil dólares
- Quarto ligar: Nihat Kaya (Turquia) – 7 mil dólares
- Quinto lugar: Courage Opara (Estados Unidos) – 6 mil dólares
Categoria Wellness
- Vencedora: Eduarda Bezerra (Brasil) – 50 mil dólares (R$ 276,2 mil)
- Segundo lugar: Isabelle Nunes (Brasil) – 20 mil dólares (R$ 110,5 mil)
- Terceiro lugar: Elisa Alcântara (Brasil) – 12 mil dólares (R$ 66,3 mil)
- Quarto lugar: Rayane Fogal (Brasil) – 7 mil dólares
- Quinto lugar: Leonida Ciobu (Moldávia) – 6 mil dólares