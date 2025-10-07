Confira os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo sub-20

Espanha eliminou o Brasil no último sábado (4). Javier Torres / AFP

Após a eliminação da seleção brasileira no último sábado (4), a Copa do Mundo sub-20 segue a pleno vapor. Com os oito duelos de mata-mata já definidos, as oitavas de final da competição, que está sendo disputada no Chile, dão início nesta terça-feira (6).

Após as 24 seleções serem divididas em seis grupos de quatro equipes cada, as duas melhores de cada chave, bem como os quatro melhores terceiros colocados, avançaram às oitavas de final do torneio de base. A final será disputada em 19 de outubro, em Santiago.

Os confrontos das oitavas foram definidos no último domingo (5), com as 16 nações que avançaram na competição. Confira a seguir os duelos e horários das partidas.

Confrontos das oitavas da Copa do Mundo sub-20

Terça-feira (7)

Ucrânia x Espanha – 16h30min

Chile x México – 20h

Quarta-feira (8)

Argentina x Nigéria – 16h30min

Colômbia x África do Sul – 16h30min

Paraguai x Noruega – 20h

Japão x França – 20h

Quinta-feira (9)

Estados Unidos x Itália – 16h30min

Marrocos x Coreia do Sul – 20h

Brasil dá vexame

O Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos da competição, em uma campanha de um empate e duas derrotas. Marrocos e México se classificaram no Grupo C, onde estava a Seleção Brasileira Sub-20, comandada por Ramon Menezes, já demitido do cargo de treinador.

