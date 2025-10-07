Mr. Olympia 2025 ocorre nesta semana. JONATHAN MORIAU / Divulgação

Chegou a hora da edição de 2025 do Mr. Olympia, maior evento de fisiculturismo do mundo. A competição ocorre nesta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos. A transmissão é da OlympiaTV (pay-per-view).

As competições e a feira de exposições serão no Las Vegas Convention Center, com eventos preliminares, incluindo o Olympia Amador nesta terça (7) e na quarta (8), no hotel Resorts World.

Confira a programação desta terça do Mr. Olympia 2025

Terça-feira, 7 de outubro

12h - Pré-julgamento das categorias femininas do Olympia Amador

Em seguida - Finais femininas do Olympia Amador

Categorias em disputa no Mr. Olympia 2025

Masculinas:

Mr. Olympia (Open Bodybuilding)

212 Olympia

Classic Physique Olympia

Men's Physique Olympia

Wheelchair Olympia

Femininas: