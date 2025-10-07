Chegou a hora da edição de 2025 do Mr. Olympia, maior evento de fisiculturismo do mundo. A competição ocorre nesta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos. A transmissão é da OlympiaTV (pay-per-view).
As competições e a feira de exposições serão no Las Vegas Convention Center, com eventos preliminares, incluindo o Olympia Amador nesta terça (7) e na quarta (8), no hotel Resorts World.
Confira a programação desta terça do Mr. Olympia 2025
Terça-feira, 7 de outubro
- 12h - Pré-julgamento das categorias femininas do Olympia Amador
- Em seguida - Finais femininas do Olympia Amador
Categorias em disputa no Mr. Olympia 2025
Masculinas:
- Mr. Olympia (Open Bodybuilding)
- 212 Olympia
- Classic Physique Olympia
- Men's Physique Olympia
- Wheelchair Olympia
Femininas:
- Ms Olympia (Open Bodybuilding)
- Fitness Olympia
- Figure Olympia
- Bikini Olympia
- Women's Physique Olympia
- Wellness Olympia