O Mr. Olympia 2025 está chegando. O maior evento de fisiculturismo do mundo acontece nesta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos.
As competições e a feira de exposições serão no Las Vegas Convention Center, com eventos preliminares, incluindo o Olympia Amador terça (7) e quarta (8), no hotel Resorts World. As etapas principais serão realizadas entre quinta (9) e domingo (12).
Destaques e favoritos brasileiros
A 61ª edição do torneio pode marcar um inédito título masculino para o Brasil, com Ramon Dino despontando como um dos favoritos na categoria Classic Physique. Ele disputará o topo sem o hexacampeão canadense CBum (aposentado) e Urs Kalecinski, que migrou para a Open.
Na Open, a briga promete ser intensa com os três últimos campeões (Derek Lunsford, Hadi Choopan e Samson Dauda), além da novidade Urs Kalecinski. O Brasil será representado por Vitaliy "Goodvito" Ugolnikov, russo naturalizado e campeão do Arnold Classic Brasil.
A categoria Wellness, dominada pelas brasileiras, não terá a tricampeã Francielle Mattos. O foco fica no esperado duelo entre a atual campeã Isa Pereira Nunes e a vice-campeã do Arnold Classic 2025, Eduarda Bezerra.
Categorias em disputa no Mr. Olympia 2025
Masculinas:
- Mr. Olympia (Open Bodybuilding)
- 212 Olympia
- Classic Physique Olympia
- Men's Physique Olympia
- Wheelchair Olympia
Femininas:
- Ms Olympia (Open Bodybuilding)
- Fitness Olympia
- Figure Olympia
- Bikini Olympia
- Women's Physique Olympia
- Wellness Olympia
Confira a programação completa do Mr. Olympia 2025
Segunda-feira, 6 de outubro
- 19h - Registro dos atletas do Olympia Amador
Terça-feira, 7 de outubro
- 12h - Pré-julgamento das categorias femininas do Olympia Amador
- Em seguida - Finais femininas do Olympia Amador
Quarta-feira, 8 de outubro
- 10h - Olympia x Dragon's Lair Pop Up Gym (academia aberta ao público)
- 12h - Pré-julgamento das categorias masculinas do Olympia Amador
- Em seguida - Finais masculinas do Olympia Amador
Quinta-feira, 9 de outubro
- 10h - Olympia x Dragon's Lair Pop Up Gym (academia aberta ao público)
- 16h - Coletiva de imprensa oficial
- 23h - Meet the Olympians (sessão de meet and greet com os atletas)
Sexta-feira, 10 de outubro
- 10h - Olympia x Dragon's Lair Pop Up Gym (academia aberta ao público)
- 12h - Olympia World Fitness Expo (feira de exposições)
- 13h30 - Pré-julgamento das categorias Fitness, 212, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness
- 19h - Olympia VIP Sandow Photo Opportunity and Q&A (sessão de fotos com o troféu e de perguntas e respostas com atletas, apenas para portadores de ingressos VIP)
- 22h - Finais das categorias 212, Fitness, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness e pré-julgamento da Mr. Olympia
Sábado, 11 de outubro
- 10h - Olympia x Dragon's Lair Pop Up Gym (academia aberta ao público)
- 12h - Olympia World Fitness Expo (feira de exposições)
- 13h30 - Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Wheelchair, seguido pelas finais da Wheelchair
- 16h - Cerimônia de Nomeação dos novos membros do International Sports Hall of Fame
- 23h - Finais das categorias Mr. Olympia, Men's Physique, Bikini e Classic Physique
Domingo, 12 de outubro
- 03h - Rooftop Party com os campeões (exclusiva para os VIPs)
- 15h - Seminário dos Campeões