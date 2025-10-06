Mr. Olympia 2025 ocorre nesta semana. Ramon Dino / Instagram / Divulgação

O Mr. Olympia 2025 está chegando. O maior evento de fisiculturismo do mundo acontece nesta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos.

As competições e a feira de exposições serão no Las Vegas Convention Center, com eventos preliminares, incluindo o Olympia Amador terça (7) e quarta (8), no hotel Resorts World. As etapas principais serão realizadas entre quinta (9) e domingo (12).

Destaques e favoritos brasileiros

A 61ª edição do torneio pode marcar um inédito título masculino para o Brasil, com Ramon Dino despontando como um dos favoritos na categoria Classic Physique. Ele disputará o topo sem o hexacampeão canadense CBum (aposentado) e Urs Kalecinski, que migrou para a Open.

Na Open, a briga promete ser intensa com os três últimos campeões (Derek Lunsford, Hadi Choopan e Samson Dauda), além da novidade Urs Kalecinski. O Brasil será representado por Vitaliy "Goodvito" Ugolnikov, russo naturalizado e campeão do Arnold Classic Brasil.

A categoria Wellness, dominada pelas brasileiras, não terá a tricampeã Francielle Mattos. O foco fica no esperado duelo entre a atual campeã Isa Pereira Nunes e a vice-campeã do Arnold Classic 2025, Eduarda Bezerra.

Categorias em disputa no Mr. Olympia 2025

Masculinas:

Mr. Olympia (Open Bodybuilding)

212 Olympia

Classic Physique Olympia

Men's Physique Olympia

Wheelchair Olympia

Femininas:

Ms Olympia (Open Bodybuilding)

Fitness Olympia

Figure Olympia

Bikini Olympia

Women's Physique Olympia

Wellness Olympia

Confira a programação completa do Mr. Olympia 2025

Segunda-feira, 6 de outubro

19h - Registro dos atletas do Olympia Amador

Terça-feira, 7 de outubro

12h - Pré-julgamento das categorias femininas do Olympia Amador

Em seguida - Finais femininas do Olympia Amador

Quarta-feira, 8 de outubro

10h - Olympia x Dragon's Lair Pop Up Gym (academia aberta ao público)

12h - Pré-julgamento das categorias masculinas do Olympia Amador

Em seguida - Finais masculinas do Olympia Amador

Quinta-feira, 9 de outubro

10h - Olympia x Dragon's Lair Pop Up Gym (academia aberta ao público)

16h - Coletiva de imprensa oficial

23h - Meet the Olympians (sessão de meet and greet com os atletas)

Sexta-feira, 10 de outubro

10h - Olympia x Dragon's Lair Pop Up Gym (academia aberta ao público)

12h - Olympia World Fitness Expo (feira de exposições)

13h30 - Pré-julgamento das categorias Fitness, 212, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness

19h - Olympia VIP Sandow Photo Opportunity and Q&A (sessão de fotos com o troféu e de perguntas e respostas com atletas, apenas para portadores de ingressos VIP)

22h - Finais das categorias 212, Fitness, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness e pré-julgamento da Mr. Olympia

Sábado, 11 de outubro

10h - Olympia x Dragon's Lair Pop Up Gym (academia aberta ao público)

12h - Olympia World Fitness Expo (feira de exposições)

13h30 - Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Wheelchair, seguido pelas finais da Wheelchair

16h - Cerimônia de Nomeação dos novos membros do International Sports Hall of Fame

23h - Finais das categorias Mr. Olympia, Men's Physique, Bikini e Classic Physique

Domingo, 12 de outubro