Confira a lista de convocados por Ancelotti para os jogos de outubro da seleção brasileira

O técnico Carlo Ancelotti divulgou na tarde desta quarta-feira, 1º, a lista dos 26 convocados da seleção brasileira para os amistosos com Coreia do Sul e Japão, ambos a serem disputados na Ásia, neste mês de outubro.

Duas das novidades são velhos conhecidos da seleção e de Ancelotti: Vini Júnior e Rodrygo, astros do Real Madrid. O primeiro não havia sido chamado para os dois últimos compromissos da seleção nas Eliminatórias porque estava suspenso diante do Chile.

Já Rodrygo aparece na lista pela primeira vez com Ancelotti. O treinador havia preterido o meia-atacante porque, segundo explicara, tinha o objetivo de conhecer outros nomes que jogam na mesma posição. Neymar, mais uma vez lesionado, continua fora. Ele completará neste mês dois anos sem atuar pela seleção.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA PARA AMISTOSOS EM OUTUBRO

- Goleiros: Bento (Al-Nassr), Éderson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians).

- Defensores: Carlos Augusto (Inter de Milão), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Lucas Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma).

- Meias: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham).

- Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid).

A lista foi um pouco modificada por causa de lesões. Todos com contusões musculares, Alisson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro, Andrey Santos e Raphinha não puderam ser convocados.

Membros do departamento de seleções e da comissão técnica percorreram estádios do Brasil e da Europa para observarem jogadores nas últimas semanas. Ancelotti não assistiu às partidas de perto. Ele preferiu passar os últimos dias com a família em sua casa no Canadá, um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, antes de voltar ao Rio para anunciar os convocados.

O Brasil enfrenta os sul-coreanos no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul. O duelo com os japoneses está marcado para o dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio. Os confrontos fazem parte do planejamento do Departamento de Seleções de enfrentar diferentes escolas de futebol de olho na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem.