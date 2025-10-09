Como será o processo de escolha da sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031

Definição da sede do Pan de 2031 será feita em Assembleia da Panam Sports. Panam Sports / Divulgação

A escolha da sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 acontecerá na sexta-feira (10), em Santiago, no Chile. A Assembleia Geral da Panam Sports irá definir entre Assunção, no Paraguai, e a candidatura conjunto Rio de Janeiro-Niterói, onde será disputada a 21ª edição do maior evento multiesportivo das Américas.

O Paraguai, que recentemente sediou os Jogos Pan-Americanos Júnior busca ser eleito para um grande evento, pela primeira vez na história. Já o Brasil, foi palco do Pan em duas oportunidades, a última delas em 2007 no Rio de Janeiro.

Com uma expertise bem maior, o Brasil já abrigou duas Copas do Mundo, uma Olimpíada e diversos campeonatos mundiais, como vôlei, basquete e ginástica rítmica e tem esse fator como ponto favorável para convencer os representantes dos 41 países que compõe a Panam Sports e tem direito a voto.

Como será o processo de votação

A reunião da Assembleia Geral está marcada para começar às 10h (de Brasília) e terá inicialmente uma apresentação da Comissão de Avaliação da Panam Sports, que nas últimas semanas realizou visitas técnicas às instalações das duas candidaturas.

Na sequência, as duas cidades irão dispor de 40 minutos para realizar suas apresentações finais e outros 20 minutos para responder questionamentos dos membros da Assembleia.

Após estas apresentações será iniciado o processo de escolha. São 53 votos em jogo, distribuídos da seguinte forma: os 41 países que integram a Panam Sports tem direito a um voto, cada, sendo que aqueles que já sediaram uma edição dos Jogos tem direito a um voto mais. São eles: Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Porto Rico, República Dominicana, Colômbia, Venezuela, Peru, Chile, Brasil e Argentina.