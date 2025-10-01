Como será a Copa Sul-Sudeste; dupla Gre-Nal joga? 

Grêmio e Inter poderão jogar a Copa Sul-Sudeste. Jefferson Botega / Agencia RBS

Uma das novidades do calendário do futebol brasileiro a partir de 2026 é a criação de um novo torneio. A Copa Sul-Sudeste será um campeonato regional, assim como a Copa do Nordeste e a Copa Verde.

Serão 12 clubes participantes, dois de cada Estado — exceto Espírito Santo, que joga a Copa Verde —, um total de 42 partidas, com início em 25 de março e término em 7 de junho.

Como ficaram as datas

Infográfico com as datas do futebol brasileiro em 2026. Leo Bandeira / Arte ZH

Os clubes que estiverem disputando torneios da Conmebol (Libertadores e Sul-Americana) não poderão disputar a Copa Sul-Sudeste. E mais: clubes classificados via estaduais poderão optar por não disputar o torneio sem sofrer penalidades – caso de Grêmio e Inter.

Critério de classificação

Serão seis vagas por meio do resultado dos Estaduais de 2025, como primeiro critério. O segundo dá mais seis vagas por meio dos Estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos deste ano.

Neste momento, por exemplo, o Inter disputaria a Copa Sul-Sudeste, pois ganhou o Gauchão 2025 e não está se classificando para nenhuma competição da Conmebol.

O Grêmio teria a segunda vaga via Gauchão, mas, neste momento, pela posição no Brasileirão 2025, estaria se classificando para a Sul-Americana 2026, o que impediria a participação no novo torneio.

Fórmula de disputa

O torneio começa com dois grupos de seis clubes em turno único fora do grupo. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais, em ida e volta. As finais também serão em dois jogos também.

Impactos positivos

A CBF argumentou que há impactos positivos para os participantes da Copa Sul-Sudeste: