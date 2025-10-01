Como será a Copa Sul-Sudeste; dupla Gre-Nal joga? 

Uma das novidades do calendário do futebol brasileiro a partir de 2026 é a criação de um novo torneio. A Copa Sul-Sudeste será um campeonato regional, assim como a Copa do Nordeste e a Copa Verde.
Serão 12 clubes participantes, dois de cada Estado — exceto Espírito Santo, que joga a Copa Verde —, um total de 42 partidas, com início em 25 de março e término em 7 de junho.
Como ficaram as datas
Os clubes que estiverem disputando torneios da Conmebol (Libertadores e Sul-Americana) não poderão disputar a Copa Sul-Sudeste. E mais: clubes classificados via estaduais poderão optar por não disputar o torneio sem sofrer penalidades – caso de Grêmio e Inter.
Critério de classificação
Serão seis vagas por meio do resultado dos Estaduais de 2025, como primeiro critério. O segundo dá mais seis vagas por meio dos Estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos deste ano.
Neste momento, por exemplo, o Inter disputaria a Copa Sul-Sudeste, pois ganhou o Gauchão 2025 e não está se classificando para nenhuma competição da Conmebol.
O Grêmio teria a segunda vaga via Gauchão, mas, neste momento, pela posição no Brasileirão 2025, estaria se classificando para a Sul-Americana 2026, o que impediria a participação no novo torneio.
Fórmula de disputa
O torneio começa com dois grupos de seis clubes em turno único fora do grupo. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais, em ida e volta. As finais também serão em dois jogos também.
Impactos positivos
A CBF argumentou que há impactos positivos para os participantes da Copa Sul-Sudeste:
- Acesso à 3ª fase da Copa do Brasil subsequente para o campeão
- Criação de período exclusivo para a competição no calendário
- Garantia de ao menos mais seis jogos na temporada
- Clássicos locais no confronto entre grupos