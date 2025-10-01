Como ficaram as Séries C e D no novo calendário do futebol brasileiro?

Séries C e D passarão por mudanças. Rafael Ribeiro / CBF

As mudanças no calendário do futebol brasileiro a partir de 2026 vão impactar os clubes que disputarão as Séries C e D do Brasileirão. As mudanças foram anunciadas na quarta-feira (1) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em relação ao Brasileirão Séries A e B, as únicas mudanças são nas datas. A elite do futebol brasileiro começa no dia 28 de janeiro e termina no dia 2 de dezembro. A Série B tem início no dia 28 de março e acaba 28 de novembro.

Como ficaram as datas



Série C

A terceira divisão terá início em 5 de abril e vai até 25 de outubro. Em 2026, o torneio seguirá com 20 equipes e terá a queda de apenas dois clubes para a Série D.

Em 2027, o número de times aumenta para 2024 e segue com dois rebaixados. Já em 2028 serão 28 clubes, divididos em dois grupos de 14, com jogos de ida e volta. No fim, seis equipes serão rebaixadas.

O campeão da Série C passa a garantir acesso direto à terceira fase da Copa do Brasil do ano subsequente.

Série D

A quarta divisão aumentará de 64 para 96 clubes já em 2026. Com isso, um aumento de 510 para 610 partidas. Cada equipe terá no mínimo 10 jogos, e os dois finalistas jogarão 22 vezes.