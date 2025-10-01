Como Dembélé superou a decepção no Barcelona para virar melhor do mundo no PSG; assista ao podcast

Ousmane Dembélé foi contratado aos 20 anos pelo Barcelona. Depois de seis temporadas, a saída da Catalunha não deixou saudade. A passagem pelo futebol espanhol foi marcada por seguidas lesões, atuações muito abaixo do esperado e problemas com a diretoria.
Mas o Paris Saint-Germain acreditou na redenção do jogador e pagou 50 milhões de euros para repatriar o atacante revelado pelo Rennes. Pelo PSG, conquistou vários títulos nacionais, uma Champions League e, agora, a Bola de Ouro.
É a consagração da jornada de herói do francês de origem africana que conseguiu confirmar aos 28 anos as expectativas do início da carreira.
O novo episódio do Deu Liga lembra a trajetória do jogador e projeta o futuro do craque.
Assista ao Deu Liga:
