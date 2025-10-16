Com show de Pedro, Flamengo vence com tranquilidade o Botafogo antes da 'final' com o Palmeiras

Completando 300 jogos com a camisa rubro-negra, o atacante Pedro foi o destaque de uma vitória tranquila do Flamengo por 3 a 0 no clássico diante do Botafogo, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um gol e uma assistência, foi novamente decisivo e deixou o time em condições plenas de se aproximar do líder Palmeiras, adversário da próxima rodada, quando ambos lutam pela liderança da competição e pela hegemonia no futebol nacional.

O Flamengo não teve problemas para construir a vitória. Era questão de tempo até achar o espaço, como aconteceu nos gols de Pedro, Luiz Araújo e Plata. Além disso, o banco de reserva recheado de opções foi novamente determinante e facilitou o trabalho de Filipe Luís, que manteve a intensidade e a postura dominante diante um frágil e desorganizado Botafogo, durante os 90 minutos.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 58 pontos, se mantendo na vice-liderança e quatro a menos que o time paulista, que mais cedo goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1. A final antecipada do Brasileirão acontece no domingo, às 16h, no Maracanã, podendo a distância cair para um ponto ou aumentar para seis. A dupla ainda tem um jogo a menos que os demais times do campeonato.

Já o Botafogo segue em sua crise interna e externa. Se nos bastidores segue tumultuado com Textor, SAF e clube social, dentro de campo o time vem em queda. Foi a segunda derrota seguida, estacionado com 43 pontos. O time deixou o campo sob fortes vaias e aumentando a pressão sobre o técnico Davide Ancelotti.

No Flamengo desde 2020, Pedro chegou em um time multicampeão e demorou para encontrar espaço, sendo o destaque na temporada de 2022, com o título da Copa do Brasil e Libertadores, que o credenciou para a Copa do Mundo do Catar. Com 300 jogos e 151 gols, viveu altos e baixos no clube de coração e ainda busca se firmar no time titular de Filipe Luís, onde teve embates e problemas com o treinador. Apesar de ter sido revelado pelo rival Fluminense, o atacante reivindica seu espaço na galeria do Flamengo, com muitos gols e títulos nesta passagem.

O clássico começou agitado, com os times se alternando no campo de ataque, porém com pouca efetividade. Explorando os contra-ataques, o Botafogo tinha mais liberdade para criar, mas quando chegava próximo a área, faltava criatividade para concluir as jogadas. Quando apareceu o espaço, os chutes de Cuiabano e Santiago foram longe da meta adversária.

O Flamengo tinha mais qualidade, mas enfrentavam um meio de campo congestionado. Até tentou alternar entre os lados do campo, buscando o jogo aéreo e levou perigo em cabeçada de Luiz Araújo. Até que apareceu a individualidade de Arrascaeta, que desequilibrou a defesa e serviu Pedro bater rasteiro no canto esquerdo, tirando do goleiro, e abrir o placar, aos 39 minutos.

O segundo tempo voltou mais pegado, com muitas faltas e discussões. O Botafogo tentava dar ritmo na partida, mas a má fase do ataque ainda era nítida, com muitos erros de finalização. O Flamengo, por sua vez, usou seu banco de reservas fora da curva para tomar conta do jogo. Entrando no lugar de Lino, novamente apagado, Cebolinha construiu a jogada, que terminou com assistência de Pedro para Luiz Araújo marcar, aos 24 minutos.

O gol desmoronou o time de General Severiano. Aproveitando a fragilidade do rival, o Flamengo encaminhou a vitória. Cebolinha, com poucos minutos em campo saiu lesionado, porém Plata, na sua primeira chance, marcou o terceiro de cabeça, aos 34, após roubada de bola e cruzamento de Carrascal. Na reta final, ditou o ritmo com tranquilidade, trocando passes embalado pelo "olé" da torcida e garantiu mais uma vitória, aumentando ainda mais a crise no rival.

Agora, o Flamengo tem pela frente uma espécie de final antecipada diante do Palmeiras, no domingo, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Também no domingo, porém às 18h30, o Botafogo visita o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 3 FLAMENGO

BOTAFOGO - Léo Linck; Mateo Ponte, Alexsander Barboza, Marçal e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas, Savarino (Joaquín Correa) e Santiago Rodríguez (Matheus Martins); Artur (Jeffinho) e Arthur Cabral (Chris Ramos). Técnico: Davide Ancelotti.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Erick Pulgar), Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Pedro (Plata) e Samuel Lino (Cebolinha)(Michael). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Pedro, aos 39 minutos do primeiro tempo. Luiz Araújo, aos 24, Plata, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marçal, Alexander Barboza, Allan, Santiago Rodríguez, Léo Pereira, Luiz Araújo, Emerson Royal e Evertton Araújo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 888.810,00.

PÚBLICO - 22.635 torcedores.