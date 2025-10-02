Com quatro ouros e recordes mundiais, Brasil amplia liderança no Mundial de Atletismo paralímpico

Maria Clara comemora ouro nos 400m. Cris Mattos / Divulgação/CPB

O Brasil disparou na liderança do quadro geral de medalhas do Campeonato Mundial de Atletismo paralímpico. Nesta quinta-feira (2), em Nova Déli, na Índia, foram quatro ouros e duas pratas conquistadas. Agora, a delegação tem 12 ouros, 17 pratas e sete bronzes.

A segunda colocada é a China, com oito ouros, 10 pratas e nove bronzes, sendo 27 no total. A Polônia é a terceira colocada, com sete ouros e 14 medalhas ao todo.

Domínio nos 400m

A primeira medalha de ouro foi de Maria Clara Augusto, que se sagrou campeã mundial pela primeira vez ao vencer a prova dos 400m T47 (deficiência nos membros superiores). Com o tempo de 56seg17, seu melhor nesta prova, ela superou a russa Anastasiia Soloveva, que fez 57seg63, e a alemã Jule Ross, com 57seg78.

— Já esperava correr melhor que o tempo de São Paulo. O tempo todo eu vinha com o trabalho mental de: "você consegue, você treinou, é só continuar fazendo o certo". E consegui fazer isso na pista. Foi muito trabalho, desde o ano passado que vinha trabalhando para bater a marca, com o trabalho do treinador, para melhorar cada vez mais. E vou colocar o desafio para ele, que é bater o recorde mundial dessa prova (55seg60) — disse a potiguar, que já havia obtido a prata nos 100m. Ela ainda tem um bronze em Paris 2023 nos 400m.

Bartolomeu Chaves vibra com vitória. Alessandra Cabral / Divulgação/CPB

Na prova masculina, Bartolomeu Chaves também subiu ao lugar mais alto do pódio ao vencer a mesma prova pela classe T37 (paralisados cerebrais) pela segunda vez em Mundiais.

Com 50seg13, ele foi seguido do russo Anton Feoktistov, que ficou com prata com 50seg64, e do colombiano Yeferson Suarez, bronze com 51seg19.



— Entrei na pista sabendo que ia brigar pelo ouro. Estava confiante. Dei a largada e, depois que passei dos 200m, e vi que estava na frente, pensei: "agora não vou deixar ninguém passar". Daí o ouro veio. Estou muito feliz. Foi a primeira vez que corri na raia nove, não achei ruim. Estava muito confiante. Não vejo a hora de voltar ao Brasil e dar um abraço na minha mãe — comentou Bartolomeu, que foi ouro nos 400m em Kobe 2024 e bronze nos 400m em Paris 2023.

Recorde mundial e ouro para Wanna Brito

Wanna Brito ganhou ouro e fez nova marca mundial. Cris Mattos / Divulgação/CPB

Na disputa do arremesso de peso F32 (paralisados cerebrais), Wanna Brito manteve o título mundial ao cravar o novo recorde mundial da disputa. Ela chegou a bater a melhor marca do mundo por duas vezes na prova.

Primeiro, a amapaense fez 8m43cm. Depois, atingiu 8m49cm e superou os 8m18cm que ela mesmo havia atingido em abril deste ano.

— Estou muito feliz. Dei meu máximo, meu braço está doendo até agora. Quando eu perdi nos clubs, eu fiquei meio triste, mas ainda tinha o peso, e eu sabia que ia dar certo. E deu certo. Hoje foi meu dia. No peso, eu consigo fazer melhor, é um movimento mais fechado, menos instável. O recorde de 8m18cm eu sabia que dava para fazer. A distância que eu alcancei hoje, eu nunca tinha feito — disse Wanna, que conquistou sua terceira medalha em mundiais.

A ucraniana Anastasia Moskalenko ficou com a prata, com 8m07cm, e a russa Evgeniia Galaktionova levou o bronze, com 7m58cm. Já a brasileira Giovanna Boscolo acabou na sexta colocação, com 5m63cm.

Antônia Keyla vence recordista mundial

Antônia Keyla festeja ouro e recorde. Alessandra Cabral / Divulgação/CPB

Nos 1.500m T20 (deficiência intelectual), Antônia Keyla estabeleceu um novo recorde mundial. Com o tempo de 4min19seg22, ela superou a polonesa Barbara Bieganowska-Zajac, detentora da antiga marca mundial (4min23seg37), que ficou com prata ao marcar 4min29seg60. A australiana Annabelle Colman ficou com o bronze, com 4min35seg56.

— Eu trabalhei muito. Não foi um ciclo, foi a vida toda. Correr é o meu dom, é o que eu sei fazer. Eu estou tão feliz e grata. Eu entrei na prova e pensei em como esse dia é único e não volta. Eu cheguei lesionada nas Paralimpíadas e no Mundial de 2024. Fiquei para baixo, mas tinha que fazer o que eu sei de melhor, que é correr. Foram muitas dificuldades para chegar até aqui. A corrida não é nada diante do que já passei. Estava cansada de ser segunda, terceira, e agora eu sou campeã do mundo e recordista mundial — afirmou a piauiense, que já havia sido prata nos 1.500m nos dois últimos mundiais.

Leia Mais Hugo Calderano bate chinês e vai às quartas de final do China Smash

Pratas com Thiago Paulino e Thomaz Ruan

Thiago Paulino levou a prata no lançamento de disco F57 (que competem sentados), com a marca de 45m69cm. O vencedor da disputa foi o libanês Mahmoud Rajab, com 46m73cm. O indiano Atul Kaushik completou o pódio, com 45m61cm.