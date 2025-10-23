Splitter (segundo da direita para a esquerda) é auxiliar dos Blazers. CAMERON BROWNE / NBAE / Getty Images via AFP

O assistente técnico do Portland Trail Blazers na NBA é o brasileiro Tiago Splitter, que jogou anos na liga de basquete e foi campeão. De acordo com a ESPN dos EUA, ele assumirá interinamente o cargo de treinador, pois o técnico Chauncey Billups foi preso, nesta quinta-feira (23), pelo FBI em uma investigação de esquema de aposta.

Splitter será o primeiro brasileiro da história a comandar um time da NBA.

Além de Billups, o armador Terry Rozier, do Miami Heat, também foi preso. O esquema de jogo ilegal envolver 31 pessoas, de acordo com as investigações da agência de inteligência dos EUA.

A NBA afastou o treinador e o jogador de suas funções. A Liga está cooperando com as autoridades, afirmando que a manutenção da integridade do jogo é a maior prioridade no momento.

Billups foi preso no estado de Oregon, onde reside. O integrante do Hall da Fama do basquete está sendo acusado de fazer parte de um esquema de poker ilegal com participação da máfia.

O treinador era parte de um grupo de atletas e ex-atletas profissionais que, supostamente, eram usados para atrair vítimas aos jogos de poker e recebiam partes dos lucros.

De acordo com o FBI, o esquema usava câmeras escondidas para ler cartas, as quais eram pré marcadas e identificadas através de óculos e lentes de contato especiais e um distribuidor de cartas corrompido. A investigação ainda aponta casos de violência, extorsão e ameaça para garantir que as vítimas pagassem suas dívidas.

A agência de inteligência alega que há direto envolvimento da Máfia Siciliana através da organização La Cosa Nostra, que representa a união das famílias Lucchese, Gambino, Genovese, Colombo e Bonanno, que chegaram aos EUA na década de 1930.