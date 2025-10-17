Naná é aposta do tênis brasileiro. Rafael Pignataro / Instituto Esperança do Amanhã/Divulgação

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou as jogadoras convocadas para a disputa dos playoffs da Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo feminina de tênis, em Hobart, na Austrália.

O Brasil vai enfrentar Portugal e a equipe da casa, nos dias 15 e 16 de novembro, respectivamente. O capitão será o gaúcho Luiz Peniza.

A equipe não contará com a principal jogadora do país, Bia Haddad Maia, que encerrou a temporada ainda em setembro.

— É sempre uma responsabilidade muito grande fazer a convocação da Billie Jean King Cup para confrontos tão importantes como os que teremos diante de Austrália e Portugal. Estamos muito animados e prontos para encarar esse desafio e, com certeza, iremos nos dedicar muito para voltar da Austrália com o Brasil classificado — disse Peniza, durante a convocação.

A grande novidade será Nahuany Silva, 15 anos, que na última semana venceu seu primeiro título e é a número 772 do ranking mundial.

— Contamos com uma equipe que mistura a experiência de jogadoras com um importante histórico na competição e o frescor de jogadoras jovens, que trazem ainda mais qualidade ao nosso time. Um exemplo disso é a Naná, que integrará pela primeira vez a equipe. Isso é o reflexo do trabalho árduo que ela vem realizando junto ao seu time, e é muito legal ver uma jogadora jovem, com sua primeira experiência na equipe profissional, sendo incluída — avalia Peniza.

O time ainda vai contar com Laura Pigossi , 200ª colocada no ranking da WTA, e Ana Candiotto, 461ª, para as partidas de simples.

Para as duplas foram chamadas Luisa Stefani, 22ª do ranking de duplas, e Ingrid Martins, 67ª na classificação.

— Competições como a Billie Jean King Cup favorecem as equipes que conseguem entender seu espírito, baseado em lutar umas pelas outras em busca do resultado — complementa o capitão brasileiro.

Como serão disputados os playoffs

Cada confronto é composto por duas partidas de simples e uma de duplas, sempre em melhor de três sets. A equipe campeã do grupo avança para os Qualifiers de 2026, enquanto as outras duas seguem para o Grupo I do ano que vem.

Veja a ordem dos jogos na sequência.

Datas e horários