A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou as jogadoras convocadas para a disputa dos playoffs da Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo feminina de tênis, em Hobart, na Austrália.
O Brasil vai enfrentar Portugal e a equipe da casa, nos dias 15 e 16 de novembro, respectivamente. O capitão será o gaúcho Luiz Peniza.
A equipe não contará com a principal jogadora do país, Bia Haddad Maia, que encerrou a temporada ainda em setembro.
— É sempre uma responsabilidade muito grande fazer a convocação da Billie Jean King Cup para confrontos tão importantes como os que teremos diante de Austrália e Portugal. Estamos muito animados e prontos para encarar esse desafio e, com certeza, iremos nos dedicar muito para voltar da Austrália com o Brasil classificado — disse Peniza, durante a convocação.
A grande novidade será Nahuany Silva, 15 anos, que na última semana venceu seu primeiro título e é a número 772 do ranking mundial.
— Contamos com uma equipe que mistura a experiência de jogadoras com um importante histórico na competição e o frescor de jogadoras jovens, que trazem ainda mais qualidade ao nosso time. Um exemplo disso é a Naná, que integrará pela primeira vez a equipe. Isso é o reflexo do trabalho árduo que ela vem realizando junto ao seu time, e é muito legal ver uma jogadora jovem, com sua primeira experiência na equipe profissional, sendo incluída — avalia Peniza.
O time ainda vai contar com Laura Pigossi , 200ª colocada no ranking da WTA, e Ana Candiotto, 461ª, para as partidas de simples.
Para as duplas foram chamadas Luisa Stefani, 22ª do ranking de duplas, e Ingrid Martins, 67ª na classificação.
— Competições como a Billie Jean King Cup favorecem as equipes que conseguem entender seu espírito, baseado em lutar umas pelas outras em busca do resultado — complementa o capitão brasileiro.
Como serão disputados os playoffs
Cada confronto é composto por duas partidas de simples e uma de duplas, sempre em melhor de três sets. A equipe campeã do grupo avança para os Qualifiers de 2026, enquanto as outras duas seguem para o Grupo I do ano que vem.
Veja a ordem dos jogos na sequência.
Datas e horários
- 14 de novembro - 23h – Austrália x Portugal
- 15 de novembro - 23h – Brasil x Portugal
- 16 de novembro - 23h – Brasil x Austrália