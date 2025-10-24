Com grande público, União Corinthians bate Pato Basquete na estreia do NBB

O União Corinthians estreou com vitória na temporada 2025-2026 do Novo Basquete Brasil. Na noite de quinta-feira (24), no Ginásio Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul, o time gaúcho derrotou o Pato Basquete (PR), por 92 a 88, diante de 4,2 mil torcedores.
A equipe gaúcha, mais uma vez comandada por Rodrigo Silva, contou com grandes atuações da dupla formada pelo ala-pivô estadunidense Jeremy Hollowell e o ala Fabrício Veríssimo, que juntos somaram 42 pontos, sete rebotes e quatro assistências.
Em sua quinta temporada consecutiva no NBB, o União Corinthians iniciou o jogo com o armador estadunidense Nathan Barnes, o ala-armardor André Goes, o ala Fabrício Veríssimo, o ala-pivô Jeremy Hollowell e o pivô Rafael Hettsheimeir.
Hollowell e Veríssimo marcaram 21 pontos, cada, e ficaram abaixo do ala estadunidense Za'Kee Horton, que marcou 24.
Outros três jogadores do União Corinthians se destacaram com boas pontuações. O pivô estadunidense Devon Scott, que fez 15 e ainda pegou sete rebotes; Nathan Barnes que marcou 12; e André Goes que terminou com 11 pontos.
A equipe de Santa Cruz do Sul voltará a jogar contra o Bauru Basket, no interior paulista, na terça-feira (28).
Em duelo de invictos, Flamengo vence Fortaleza Basquete
No confronto entre dois invictos, o Flamengo superou o Fortaleza Basquete Cearense, no Rio de Janeiro, por 102 a 73.
A equipe carioca foi para o intervalo perdendo o jogo por dois pontos (43 a 41), mas fez um grande segundo tempo e anotou 61 pontos, para virar o placar.
Os grande destaques foram os armadores rubro-negros. O estadunidense Dee Bost, com 22 pontos, e Alexey Borges, com 18 pontos, sete rebotes e seis assistências.
Minas vence Mogi e segue 100%
Outra equipe com 100% até agora é o Minas Tênis Clube, que em casa derrotou o Mogi Basquete (SP) por 79 a 71. Esta foi a terceira vitória dos mineiros no torneio.
Com 14 pontos, o ala-pivô estadunidense Erik McCree foi o cestinha da partida. O ala Yuri Neptune terminou com 13 e mais nove rebotes.
Pinheiros vence a segunda
Em São Paulo, o Pinheiros venceu a segunda em três jogos, ao marcar 83 a 60 sobre o Bauru Basket, que perdeu a terceira seguida.
Com 75% de aproveitamento nos arremessos da linha de três pontos, o ala-pivô Yan Djalo marcou 14 pontos e ainda pegou sete rebotes. O ala Pedro Pastre também marcou 14.