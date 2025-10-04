Com gol de Igor Paixão, Olympique de Marselha vence Metz e é líder provisório do Francês

O Olympique de Marselha deu continuidade à sua boa sequência neste sábado (4) ao vencer o Metz por 3 a 0, com destaque para o brasileiro Igor Paixão, que ajudou os comandados de Roberto De Zerbi a assumir a liderança provisória da Ligue 1 pela 7ª rodada.

Os gols só vieram no segundo tempo, mas assim que Paixão, ex-Coritiba, abriu o placar (51'), os visitantes assumiram o controle da partida, ampliando rapidamente a vantagem com gols do dinamarquês Matt O'Riley (69') e do argelino Amine Gouiri (76').

Com 15 pontos, o OM está à frente do Paris Saint-Germain e do Lyon, que têm o mesmo número de pontos, mas um saldo de gols inferior, antes de seus respectivos jogos da Ligue 1 no domingo.

O Metz permanece na lanterna, com apenas dois pontos, sem ainda vencer.

Igor Paixão, de 25 anos, que havia marcado dois gols no meio da semana na goleada contra o Ajax pela Liga dos Campeões (4 a 0), se consolidou como a estrela do ataque do Olympique de Marselha, com um chute que desviou no zagueiro Sadibou Sané e foi parar no fundo da rede.

No domingo, o Lyon recebe o Toulouse às 10h00 (horário de Brasília) e o PSG visita o Lille (15h45), em partidas que decidirão qual time vai liderar o campeonato durante as próximas duas semanas de pausa internacional.

Programação e resultados da 7a rodada do Campeonato francês

- Sexta-feira:

Paris FC - Lorient 2 - 0

- Sábado:

Metz - Olympique de Marselha 0 - 3

Brest - Nantes

(16h05) Auxerre - Lens

- Domingo:

(10h00) Lyon - Toulouse

(12h15) Strasbourg - Angers

Monaco - Nice

Le Havre - Rennes

(15h45) Lille - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 15 7 5 0 2 15 5 10

2. PSG 15 6 5 0 1 12 4 8

3. Lyon 15 6 5 0 1 8 3 5

4. Monaco 12 6 4 0 2 14 10 4

5. Strasbourg 12 6 4 0 2 9 7 2

6. Lille 10 6 3 1 2 13 9 4

7. Lens 10 6 3 1 2 8 5 3

8. Paris FC 10 7 3 1 3 12 13 -1

9. Rennes 9 6 2 3 1 7 8 -1

10. Brest 7 6 2 1 3 11 11 0

11. Toulouse 7 6 2 1 3 9 11 -2

12. Nice 7 6 2 1 3 7 10 -3

13. Lorient 7 7 2 1 4 9 16 -7

14. Auxerre 6 6 2 0 4 4 8 -4

15. Le Havre 5 6 1 2 3 6 8 -2

16. Nantes 5 6 1 2 3 5 7 -2

17. Angers 5 6 1 2 3 3 6 -3

18. Metz 2 7 0 2 5 5 16 -11

