Com estreia de brasileiras, WTA 125 de Florianópolis terá 14 jogos nesta terça-feira

A primeira rodada do WTA 125 de Florianópolis (SC) deverá ter 14 jogos, nesta terça-feira (21).

Algumas partidas foram adiadas por conta da chuva que atingiu a capital catarinense na segunda-feira (20), e apenas duas marcaram o início do torneio, com as eliminações das brasileiras Ana Candiotto e Luiza Fullana, que entraram na chave principal como convidadas.

Nos jogos desta terça-feira, a paulista Carolina Meligeni irá desafiar a principal favorita ao título, a argentina Solana Sierra, 71ª do mundo.

— Esse é o meu torneio favorito do ano. É sempre muito bom jogar no Brasil, sentir a torcida e toda essa energia. A expectativa é fazer uma grande semana. Venho trabalhando muito e me sentindo cada vez melhor em quadra, conseguindo executar bem o que venho treinando. Tenho um grande desafio na primeira rodada, mas me sinto pronta para fazer um bom jogo e buscar a vitória — projeta Meligeni, número 234 do ranking.

A paulista Laura Pigossi, 204ª da classificação mundial, vai estrear diante da croata Tara Würth (219ª ), que no último final de semana foi campeã de duplas do Rio Ladies Open.

Outra grande atração será Naná Silva. A jovem de 15 anos, que vem de vencer o primeiro título profissional da carreira e que nesta semana atingiu seu melhor ranking, o 668º lugar, vai encarar a austríaca Julia Grabher, quinta cabeça de chave e atual 107ª do mundo.

— Quero aproveitar mais essa oportunidade de jogar um torneio profissional e seguir evoluindo — projeta Naná.

Campeã do Rio Ladies Open, a Simona Waltert é a segunda cabeça de chave. Sua primeira rival será a gaúcha Gabriela Cé.

Confira os resultados da segunda-feira:

Sinja Kraus (AUT) 2 x 0 Ana Candiotto (BRA) – 6/2 e 6/1

Victoria Bosio (ARG) 2 x 0 Luiza Fullana (BRA) - 6/1 e 7/5

Confira os jogos desta terça-feira:

Quadra Central

11h - Julia Konishi (BRA) x Leyre Romero Gormaz (ESP)

A seguir - Solana Sierra (ARG) x Carolina Meligeni (BRA)

Não antes das 13h - Gabriela Cé (BRA) x Simona Waltert (SUI)

A seguir - Tara Wuerth (CRO) x Laura Pigossi (BRA)

Não antes das 19h - Julia Grabher (AUT) x Nauhany Silva (BRA)

Quadra 1

11h - Tina Smith (AUS) x Panna Udvardy (HUN)

A seguir - Nicole Fossa Huergo (ITA) x Carole Monnet (FRA)

Não antes das 13h - Sofia Mendonca (BRA) x Sada Nahimana (BDI)

A seguir - Julia Riera (ARG) x Polona Hercog (SLO)

Mayar Sherif (EGI) x Alice Ramé (FRA)

Quadra 2