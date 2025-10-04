Com dois gols de Vini, Real Madrid vence Villarreal (3-1) e assume liderança provisória

Em uma partida sem muito brilho, o Real Madrid venceu o Villarreal por 3 a 1 no estádio Santiago Bernabéu com dois gols de Vinicius Junior neste sábado (4), pela oitava rodada da LaLiga, abrindo dois pontos de vantagem sobre o Barcelona, que disputou um jogo a menos e vai enfrentar o Sevilla no domingo.

Além de marcar dois gols (47' e 69', de pênalti), Vini propiciou a expulsão de Santiago Mouriño a quinze minutos do fim. O atacante francês Kylian Mbappé fechou o placar (81') e foi substituído logo depois devido a um desconforto.

"Estou muito feliz por voltar a vencer no Bernabéu. Vamos ver se conseguimos continuar assim, melhorando passo a passo... Acho que joguei muito bem e quero continuar assim", comemorou Vinicius, eleito o melhor em campo, após o jogo.

Pelo Villarreal, o centroavante georgiano Georges Mikautadze diminuiu com um chute da entrada da área (72').

- Mastantuono quase marca -

Após um primeiro tempo sonolento, ainda se recuperando da dura derrota por 5 a 2 sofrida diante do Atlético de Madrid na semana passada, o Real Madrid acordou repentinamente no início do segundo tempo após uma jogada isolada de Vini Jr.

O brasileiro recebeu a bola quase na marca do escanteio e, após passar pelo uruguaio Mouriño, chutou com confiança e marcou graças ao desvio num zagueiro.

Antes disso, houve apenas duas chances em lampejos do prodígio argentino Franco Mastantuono, consolidado nos planos de Xabi Alonso com apenas 18 anos. Ele quase comemorou um gol após um passe espetacular de Mbappé mas Renato Veiga conseguiu interceptar de forma milagrosa (22') e depois mandou uma bola raspando a trave após duas fintas (45').

O plano do Villarreal - de se manter muito compacto, organizado e à espera de um contra-ataque - quase rendeu frutos. O canadense Tani Oluwaseyi partiu em velocidade e superou Dean Huijsen e Éder Militao. Mas sua finalização esbarrou na defesa de Thibaut Courtois (41').

- Mbappé sente dores -

Foi Vinicius, novamente pela esquerda, quem abriu o placar com um pênalti cometido por Rafa Marín que o próprio brasileiro cobrou. O goleiro Arnau Tenas chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol: 2 a 0.

O Real Madrid voltou a ser ameaçado pouco depois quando Mikautadze chutou da entrada da área rasteiro no canto e diminuiu o placar.

Em outra corrida de Vinicius pela esquerda Mouriño derrubou o brasileiro e recebeu seu segundo cartão amarelo (76') complicando a situação do Villarreal.

"Para mim, tem que haver algo mais. Basta ver como ele (Vinicius) mergulha com os dois pés, e o mesmo vale para a expulsão. Se já é difícil vencer no Bernabéu, com isso então...", protestou o meio-campista Santi Comesaña sobre as duas decisões da arbitragem que marcaram a partida.

E com tudo a seu favor, veio o gol de Mbappé. Após uma bobeada na saída de bola do Villarreal, o craque francês tabelou com Brahim, e mandou para o fundo da rede elevando para nove seu número de gols na LaLiga, tendo já marcado cinco em duas partidas da Liga dos Campeões.

O astro campeão do mundo em 2018, mostrando sinais de dor no peito do pé direito, deu lugar a Rodrygo para os dez minutos finais.

Nas outras partidas do dia, o Athletic Bilbao venceu o Mallorca por 2 a 1, o mesmo resultado do Girona contra o Valencia, e o Levante derrotou o Oviedo por 2 a 0.

--- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Osasuna - Getafe 2 - 1

- Sábado:

Real Oviedo - Levante 0 - 2

Girona - Valencia 2 - 1

Athletic Bilbao - Mallorca 2 - 1

Real Madrid - Villarreal 3 - 1

- Domingo:

(09h00) Alavés - Elche

(11h15) Sevilla - Barcelona

(13h30) Real Sociedad - Rayo Vallecano

Espanyol - Betis

(16h00) Celta Vigo - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 21 8 7 0 1 19 9 10

2. Barcelona 19 7 6 1 0 21 5 16

3. Villarreal 16 8 5 1 2 14 8 6

4. Elche 13 7 3 4 0 10 6 4

5. Athletic Bilbao 13 8 4 1 3 9 9 0

6. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5

7. Betis 12 7 3 3 1 11 7 4

8. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1

9. Getafe 11 8 3 2 3 9 11 -2

10. Sevilla 10 7 3 1 3 11 10 1

11. Osasuna 10 8 3 1 4 7 8 -1

12. Levante 8 8 2 2 4 13 14 -1

13. Alavés 8 7 2 2 3 6 7 -1

14. Valencia 8 8 2 2 4 10 14 -4

15. Real Oviedo 6 8 2 0 6 4 14 -10

16. Girona 6 8 1 3 4 5 17 -12

17. Rayo Vallecano 5 7 1 2 4 7 10 -3

18. Celta Vigo 5 7 0 5 2 6 9 -3

19. Real Sociedad 5 7 1 2 4 7 11 -4

20. Mallorca 5 8 1 2 5 7 13 -6

