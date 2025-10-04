Com dois gols de Vini Jr., Real Madrid vence o Villareal e assume liderança do Espanhol

Em noite inspirada de Vinicius Jr., o Real Madrid venceu o Villareal por 3x1, no Santiago Bernabéu, e reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol neste sábado (4). O camisa 7 marcou os dois primeiros gols da equipe merengue, que fechou o placar com Mbappé. Mikautadze descontou para os visitantes.

Após um primeiro tempo com inúmeras chances perdidas, o Real Madrid iniciou a segunda etapa de maneira avassaladora. Com menos de dois minutos do tempo complementar, Vini Jr. arrancou pela esquerda, driblou, invadiu a área do Villareal e abriu o placar. Durante a comemoração, o brasileiro mandou beijos em direção à torcida. Em um dos camarotes do Santiago Bernabéu estava Virginia Fonseca, influenciadora apontada como affair do camisa 7.

O relógio marcava 23 minutos do segundo tempo quando o camisa 7 da equipe merengue foi derrubado na área. Pênalti marcado. O brasileiro pediu para cobrar e converteu a penalidade com finalização forte e rasteira.

Mikautadze diminuiu para o Villareal aos 27 minutos, em finalização rasteira da entrada da área. Mbappé fechou o marcador aos 35, após tabelar com Brahim Díaz. O francês deixou o campo dois minutos depois, após uma torção no tornozelo.

Vinicius Jr. foi eleito o melhor jogador em campo. Ele não marcava dois gols na mesma partida desde janeiro, na goleada por 5 a 1 sobre o RB Salzburg, pela Liga dos Campeões.