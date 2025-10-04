Esportes

Santiago Bernabéu
Notícia

Com dois gols de Vini Jr., Real Madrid vence o Villareal e assume liderança do Espanhol

Equipe merengue venceu por 3 a 1 e chegou a 21 pontos. Mbappé também marcou, mas saiu machucado logo depois

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS