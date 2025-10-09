Com aval da Fifa, CBF passa a divulgar decisões da arbitragem mesmo sem revisão na cabine do VAR

Segundo a CBF, a medida posiciona a entidade "como pioneira mundial". Fábio Souza / CBF / Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou mudanças na noite desta quarta-feira (8) em relação à arbitragem. Após consulta formal à Fifa, a entidade que rege o futebol brasileiro recebeu autorização para divulgar publicamente áudios e vídeos de decisões da equipe de arbitragem mesmo nos casos em que não há revisão na cabine do VAR — os chamados lances sem revisão protocolar.

Segundo a CBF, a medida posiciona a entidade "como pioneira mundial na divulgação ampla de conteúdo do árbitro assistente de vídeo".

A partir de agora, também serão divulgados os lances relevantes que não passaram por checagem na cabine do VAR. Os materiais serão disponibilizados em até 24 horas após o fim das partidas, seguindo diretrizes técnicas e operacionais acordadas com a Fifa.

Segundo o presidente da CBF Samir Xaud, a medida reforça o compromisso da atual gestão da entidade em combater problemas do futebol brasileiro.

— Desde o início da nossa gestão, estamos atuando em problemas estruturais do futebol brasileiro, mexendo em questões que havia décadas demandavam mudanças. Já anunciamos o novo calendário do futebol masculino, estamos finalizando o do feminino e no mês que vem vamos divulgar as regras do fair play financeiro. A arbitragem está entre essas prioridades. — declarou.

Xaud explica que foi ampliada a divulgação dos áudios, em nome da transparência.