O Denver Broncos começou o último quarto da partida contra o New York Giants perdendo por 19 a 0, com uma atuação apática da equipe toda. O resultado final foi histórico e uma das principais histórias do domingo (19) da Semana 7 da NFL.
Foram 33 pontos marcados pelos Broncos em 15 minutos. Os Giants vacilaram e foram derrotados. Faltando pouco menos de dois minutos, Denver virou para 30 a 26. A franquia de Nova York marcou um touchdown e assumiu a liderança, restando 37 segundos. No entanto, o kicker errou o extra point.
O erro deu uma última chance para Denver vencer. O ataque conseguiu conquistar jardas, mesmo sem tempos para pedir, e deixou o kicker Will Lutz na linha de 39 para dar a vitória aos Broncos, a quarta seguida na temporada.
Times em boa fase
Além de Denver, outras duas franquias também chegaram a quatro vitórias seguidas. O New England Patriots não teve muitas dificuldades de vencer o Tennessee Titans e está na liderança da AFC Leste, com campanha 5-2.
Na NFC Norte, o Chicago Bears se recuperou de duas derrotas nas duas primeiras semanas, e agora tem quatro triunfos seguidos. A franquia não lidera a divisão, mas está na disputa com Green Bay Packers e Detroit Lions.
Com três vitórias seguidas, o Indianapolis Colts tem a melhor campanha da NFL, com 6-1. A franquia venceu bem o Los Angeles Chargers por 38 a 24.
A sétima rodada acaba nesta segunda-feira (20), com duas partidas. O Tampa Bay Buccaneers pode igualar a campanha dos Colts caso vença o Detroit Lions.
Veja os resultados da Semana 7 da NFL
- Cincinnati Bengals 33x31 Pittsburgh Steelers
- Jacksonville Jaguars 7x35 Los Angeles Rams
- Minnesota Vikings 22x28 Philadelphia Eagles
- Tennessee Titans 13x31 New England Patriots
- New York Jets 6x13 Carolina Panthers
- Cleveland Browns 31x6 Miami Dolphins
- Chicago Bears 26x14 New Orleans Saints
- Kansas City Chiefs 31x0 Las Vegas Raiders
- Los Angeles Chargers 24x38 Indianapolis Colts
- Denver Broncos 33x32 New York Giants
- Arizona Cardinals 23x27 Green Bay Packers
- Dallas Cowboys 44x22 Washington Commanders
- San Francisco 49ers 20x10 Atlanta Falcons
Segunda-feira (20)
- 20h - Detroit Lions x Tampa Bay Buccaneers - ESPN 2 e Disney+
- 23h - Seattle Seahawks x Houston Texans - ESPN 2 e Disney+