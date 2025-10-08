Colômbia vence África do Sul (3-1) e vai enfrentar Espanha nas quartas do Mundial Sub-20

A Colômbia derrotou a África do Sul por 3 a 1 nesta quarta-feira (8), e avançou para as quartas de final do Mundial Sub-20, no Chile, onde enfrentará a Espanha no sábado.

Os colombianos entraram nas oitavas de final com uma estatística preocupante, tendo se classificado para a segunda fase como líderes do grupo, mas marcando apenas dois gols, apesar de terem finalizado 41 vezes.

No entanto, no Estádio Fiscal de Talca, cerca de 250 quilômetros ao sul de Santiago, eles rapidamente abriram o placar com um chute do ponta Joel Canchimbo aos 8 minutos.

O que parecia ser uma tarde tranquila começou a se complicar logo no início do segundo tempo. Depois de escorregar e dominar mal a bola, o goleiro colombiano Jordan García derrubou o atacante Siviwe Magidigidi, provocando um pênalti.

O meio-campista Mfundo Vilakazi errou a cobrança, mas a penalidade teve que ser repetida porque o goleiro García havia se adiantado antes de fazer a defesa. Na segunda tentativa, o sul-africano empatou a partida (49').

Logo em seguida, o atacante Neyser Villarreal, mesmo desequilibrado, conseguiu finalizar um ataque e colocou os colombianos novamente na frente (63').

O próprio Villarreal fechou o placar na última jogada após um passe longo no espaço aberto, dando tranquilidade aos sul-americanos.

Nas quartas de final, os colombianos vão enfrentar a Espanha, que vem melhorando. O duelo acontecerá no sábado, 11 de outubro, às 17h (horário de Brasília), em Talca.

Também nesta quarta-feira a Argentina goleou a Nigéria por 4 a 0 e também se classificou para as quartas.

--- Jogos das oitavas de final do Mundial Sub-20 (horário de Brasília):

- Terça-feira:

Ucrânia - Espanha 0 - 1

Chile - México 1 - 4

- Quarta-feira:

Argentina - Nigéria 4 - 0

Colômbia - África do Sul 3 - 1

Paraguai - Noruega em Talca (20h00)

Japão - França em Santiago (20h00)

- Quinta-feira:

Estados Unidos - Itália em Rancagua (16h30)

Marrocos - Coreia do Sul em Rancagua (20h00)