COI recebe delegação palestina, mas mantém postura sobre Israel

A presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, expressou nesta quarta-feira (1º) seu "apoio" a uma delegação palestina que viajou a Lausana (Suíça) e defendeu a "coexistência" entre atletas palestinos e israelenses no esporte mundial.

"Como todas as pessoas que desejam a paz na região, acompanhamos muito de perto os movimentos diplomáticos atuais e esperamos que abram em breve o caminho até a paz", declarou Coventry, citada em comunicado.

Como fez seu antecessor, Thomas Bach, três meses antes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Kirsty Coventry recebeu na sede do COI representantes do Comitê Olímpico Nacional Palestino, presidido por Jibril Rajoub.

O encontro, sem acesso permitido à imprensa, serviu para "conversar sobre o impacto do conflito no esporte e nos atletas na Palestina e o apoio que o COI pode prestar nestas circunstâncias trágicas".

Coventry mostrou "sua mais profunda compaixão a todas as pessoas afetadas por este conflito", sem fazer alusões diretas ao ataque do Hamas contra Israel perpetrado no dia 7 de outubro de 2023, nem à ofensiva israelense sobre Gaza.

A dirigente reiterou a postura do COI desde o início da guerra e não contempla tomar medidas específicas contra Israel.

"Os CNO (Comitês Olímpicos Nacionais) de Israel e Palestina foram reconhecidos pelo COI (...) com os mesmos direitos" e "coexistem pacificamente dentro do Movimento Olímpico", reiterou a organização, que afirma "continuar trabalhando em estreita colaboração com ambos para dar seu respaldo a seus respectivos atletas".