COI desiste de organizar primeiros Jogos Olímpicos de eSports na Arábia Saudita

O Comitê Olímpico Internacional (COI) desistiu nesta quinta-feira (30) de organizar na Arábia Saudita os primeiros Jogos Olímpicos de eSports, previstos para 2027, um revés para a nova competição e para as ambições esportivas do país do Golfo.

A entidade olímpica e o Comitê Olímpico Saudita, que fecharam em 2024 um acordo inédito de 12 anos sobre o projeto, "chegaram a um acordo mútuo para encerrar sua cooperação no contexto dos Jogos Olímpicos de eSports", explica o COI em um comunicado, sem revelar os motivos.

Apesar do contratempo, a entidade com sede em Lausanne garante que não desistiu de organizar os Jogos de eSports paralelamente aos eventos tradicionais.

O COI, que há anos demonstra preocupação em acompanhar de perto a evolução da prática esportiva para não deixar sua audiência envelhecer, afirma querer "adotar uma nova abordagem" aos Jogos de esportes eletrônicos, que ainda será definida.

Tanto a Arábia Saudita quanto o COI "estão determinados a continuar seus respectivos objetivos nesse tema, cada um seguindo seu próprio caminho", indica a entidade olímpica, que levará em conta as "opiniões recebidas" durante a fase de reflexão lançada por sua nova presidente, Kirsty Coventry.

O projeto lançado em 2023 pela comissão de eSports volta ao ponto de partida, sem anfitrião nem prazo, e com inúmeros desafios a superar para introduzir os esportes eletrônicos no universo olímpico.

Além das negociações com os desenvolvedores de jogos, um problema inexistente nos Jogos tradicionais, também é necessário criar as seleções nacionais, desenvolver programas antidoping e de controle de integridade das competições, e selecionar as provas seguindo os critérios de "não violência" estabelecidos pelo COI.

O objetivo é "organizar a primeira edição o mais rápido possível", promete o COI, afirmando que "a iniciativa gera um forte entusiasmo e um apoio considerável" tanto do movimento olímpico quanto da "comunidade de eSports".

Mas o primeiro assunto a resolver agora é encontrar um anfitrião interessado. O acordo inédito com a Arábia Saudita foi fechado sem concorrência e por uma duração nunca vista na história olímpica, com edições anunciadas até 2037 no Golfo.

Em junho de 2023, o COI organizou uma primeira "semana olímpica de eSports" em Singapura, que convenceu a entidade a continuar por esse caminho, mas nada garante que a pequena cidade-Estado seja agora candidata a um evento de maior envergadura.

A ruptura entre COI e Arábia Saudita também afeta as ambições olímpicas do país, potência ascendente no mundo do esporte e que estava interessado em organizar os Jogos Olímpicos de 2036.