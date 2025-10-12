Coco Gauff derrota Jessica Pegula e é campeã do WTA  1000 de Wuhan

Gauff ganhou seu terceiro torneio WTA 1000. ADEK BERRY / AFP

Em um final de duas tenistas dos Estados Unidos, Coco Gauff derrotou a compatriota Jessica Pegula, neste domingo (12), por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/5, em uma hora e 42 minutos de jogo e conquistou o título do WTA 1000 de Wuhan, na China.

Pegula, que havia eliminado a atual tricampeã Aryna Sabalenka, na semifinal, encerrando uma sequência de 20 vitórias da bielorrussa em Wuhan — epicentro da Covid-19, a cidade não recebeu o torneio entre 2020 e 2023 —, não conseguiu repetir o ótimo desempenho demonstrado diante da número 1 do mundo e acabou perdendo a chance de ganhar seu décimo título no circuito.

O jogo

Após vencer o primeiro set, Gauff chegou a ficar atrás da conterrânea por 3/5 na segunda parcial, mas se recuperou e, com quatro games seguidos, fechou a partida em 7/5, evitando o set final.

Com o triunfo, a tenista de 21 anos se aproxima da polonesa Iga Swiatek na briga pelo posto de número 2 do mundo — apenas 895 pontos vão separar as duas na atualização do ranking da WTA nesta segunda-feira (13). Pegula, por sua vez, ganhará uma posição e será a quinta colocada, ultrapassando a russa Mirra Andreeva.