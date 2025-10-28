COB lança primeira Casa Brasil para Jogos Olímpicos de Inverno

Será a primeira vez que a Casa Brasil será aberta nos Jogos de Inverno. COB / Divulgação

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) lançou, nesta terça-feira (28) em Milão, na Itália, a primeira Casa Brasil em uma edição de Jogos Olímpicos de Inverno, marcando a contagem regressiva de 100 dias para Milão-Cortina 2026.

A Casa Brasil será montada na Casa Degli Artisti, que funciona como um centro de residência e produção de arte contemporânea.

O lançamento aconteceu junto ao marco de 100 dias para Milão-Cortina 2026, que será celebrado na quarta-feira (29). O evento contou com a presença de atletas brasileiros que são destaque nos esportes de inverno, como Edson Bindilatti, que disputou cinco edições do evento, Davidson Souza (Boka), atleta do bobsled, e Nicole Silveira, que em 2025 conquistou um quarto lugar inédito no Campeonato Mundial de Skeleton, o melhor resultado de todos os tempos do Brasil em mundiais de esportes olímpicos de inverno, e Pat Burgener, snowboarder que competirá pelo Brasil pela primeira vez nessa temporada.

— Valorizar os Jogos Olímpicos de Inverno é importante do ponto de vista de fortalecimento da marca do Time Brasil. Assim, conseguimos ter um ciclo olímpico de dois anos, e não de quatro anos, com cada vez mais pontos de contato com o público. Então, começamos fortemente agora em Milão, seguimos com os Jogos Pan-Americanos em Lima (2027) e depois temos os Jogos Olímpicos de Los Angeles (2028). Isso sem dúvida fortalece a Nação Esportiva — afirmou Manoela Penna, Diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos do COB.

Anders Petterson, presidente da Confederação Brasileira de Desportos na Neve, e Emilio Strapasson, presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo e que será o Chefe da Missão Brasileira em 2026, também participaram do lançamento da Casa Brasil.

— Nada mais apropriado do que estarmos na Itália, um país tão irmão nosso, tão sanguíneo como nós somos, tão alegre como também nós somos. Nos sentimos bem acolhidos aqui, em casa, compreendidos. Nada do que fazer aqui, pela primeira vez na história, uma Casa Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno — disse o gaúcho Strapasson.

Espaço de hospitalidade e cultura do Brasil

Em um tour pela Casa Degli Artisti, autoridades, imprensa e atletas conheceram os espaços que em 2026 receberão o público durante os Jogos Olímpicos de Inverno. O momento permitiu aos convidados conhecer os ambientes e compreender o papel da Casa como plataforma de relacionamento, cultura e esporte.