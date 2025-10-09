Clubes e entidades lamentam a morte do técnico argentino Miguel Ángel Russo; veja as homenagens

Miguel Ángel Russo passou por inúmeros clubes da América do Sul. GUILLERMO MUNOZ / AFP

Nesta quarta-feira (8) morreu Miguel Ángel Russo aos 69 anos. O ídolo do Boca Juniors lutava contra um câncer de próstata que teve início em 2017. Como treinador, além de ter marcado época no clube xeneize, Russo passou por outras equipes tradicionais do futebol argentino e sul-americano. Como jogador, defendeu as cores do Estudiantes e da seleção argentina.

Segundo o Olé, ele estava em internação domiciliar e, nos últimos dias, teve uma piora no estado. Por mais que estivesse como técnico do Boca, ele estava afastado dos gramados.

O legado no futebol fica claro ao analisar as homenagens recebidas após a morte. Nas redes sociais, inúmeros clubes, principalmente da Argentina, lamentaram o ocorrido e prestaram solidariedade à família.

Além de equipes, entidades como a Federação Argentina de Futebol e a Conmebol se manifestaram.

Também publicaram clubes em que Russo treinou como Lanús, Millionarios, Alianza Lima, San Lorenzo, Rosario Central, Vélez Sarsfield e Colón. Rival histórico do Boca Juniors, o River Plate foi outro time a fazer uma postagem ao ex-treinador.

