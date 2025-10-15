Cinco equipes que podem surpreender na temporada 2025/2026 da NBA

Cooper Flagg (D) é a esperança dos Mavericks. GLENN JAMES / NBAE / Getty Images via AFP

Com uma nova temporada da NBA prestes a começar, as especulações de favoritos e surpresas também iniciam. Há equipes que já estão num patamar elevado e devem disputar o título. No entanto, sempre há os times que podem surpreender.

Os motivos são diversos, como contratações bem feitas, evolução de jogadores ou retornos de estrelas lesionadas. Zero Hora elencou cinco equipes que podem surpreender na temporada 2025/2026, que começa no dia 21 de outubro.

Detroit Pistons

Cunningham é a estrela dos Pistons. JUSTIN FORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O projeto de reconstrução dos Pistons começou a dar resultado na última temporada, em que a franquia voltou aos playoffs e competiu. As expectativas de um resultado melhor aumentaram, pois o elenco jovem e talentoso ganhou experiência.

Cade Cunningham vem se consolidando como uma das grandes estrelas da NBA. Jalen Duren é um pivô que deve evoluir ainda mais nos dois lados da quadra. Ausar Thompson é um defensor de elite, capaz de marcar qualquer estrela da Liga.

Os Pistons ainda contarão com retorno de Jaden Ivey, que perdeu jogos por lesão. Pela falta de um grande favorito na Conferência Leste, Detroit pode surpreender.

Dallas Mavericks

Finalista na temporada 2023/2024, os Mavericks tiveram problemas dentro e fora das quadras, que ocasionaram mudanças na equipe. A troca de Luka Doncic impactou a franquia e tudo indicava que não haveria jeito desse time voltar a ser competitivo.

Anthony Davis, que chegou na troca com os Lakers, machucou e perdeu a reta final da temporada. Kyrie Irving teve grave lesão e também ficou de fora — deve retornar apenas no início de 2026. No entanto, os Mavericks tiveram a grande sorte no draft.

Com a primeira escolha, Dallas selecionou Cooper Flagg, o grande nome da classe e com potencial de se tornar uma estrela na NBA. Com ele, a franquia tem chances de brigar por playoffs. Contando com o retorno de Irving, além de Davis saudável, é um time que se credencia ao título.

Atlanta Hawks

Atlanta conta com um elenco competitivo. JOE MURPHY / NBAE / Getty Images via AFP

Trae Young tem um time para voltar a brigar. O principal nome dos Hawks foi ouvido pela franquia e recebeu reforços. A chegada do pivô Kristaps Porzingis eleva o nível de Atlanta.

O time também conta com Dyson Daniels, um defensor de elite no perímetro. Zaccharie Risacher, que foi a primeira escolha do draft 2024, pode evoluir o seu jogo para se tornar um bom complemento para Young.

Os Hawks ainda contam com Jalen Johnson, que é bom arremessador, e Asa Newell, o qual foi selecionado no último draft e deve ser boa opção saindo do banco de reservas.

Portland Trail Blazers

Os Blazers têm jogadores promissores no elenco. CAMERON BROWNE / NBAE / Getty Images via AFP

Faz tempo que os Blazers não conseguem ser competitivos. Na última temporada, no entanto, a equipe deu algumas amostras de que o futuro pode ser positivo. Deni Avdija evoluiu e pode ser o principal nome do time nos próximos anos.

Para a temporada atual, Portland terá Jrue Holiday no elenco, um jogador experiente e ótimo defensor. Ele deve ajudar dentro de quadra e fora sendo um mentor para Scoot Henderson.

Uma aposta dos Blazers foi no pivô Yang Hansen, que é conhecido como "Jokic chinês". Caso chegue a um nível parecido ao sérvio, Portland sobe de nível.

Ainda há expectativa em relação a Damian Lillard, que retornou para casa e está se recuperando de lesão no tendão de Aquiles. O experiente armador pode voltar a jogar em 2026, ainda mais em uma possível disputa de playoffs.

Miami Heat

Were (E) e Jakucionis (D) são jovens talentos de Miami. ISSAC BALDIZON / NBAE / Getty Images via AFP

O Heat quer sair do limbo que vive nas última temporadas, que é de ser uma franquia mediana na NBA. Algumas movimentações ocorreram para que a equipe de Miami suba degraus na Conferência Leste.

Norman Powell foi a principal contratação e chega para aumentar a qualidade nos arremessos. No garrafão, existe uma boa expectativa de que Kel'el Ware se torne um dos pivôs dominantes da NBA. No draft, a aposta foi em Kasparas Jakucionis, um armador lituano de 19 anos que tem bom potencial.