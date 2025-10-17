Cinco contratações de agentes livres da NBA para a temporada 2025/2026

Ayton chegou para ser o pivô dos Lakers. KATE FRESE / NBAE / Getty Images via AFP

Na NBA são várias as formas de se qualificar o elenco. Além das trocas, as franquias também vão atrás de jogadores que estão sem contrato, conhecidos como agentes livres.

Para a temporada 2025/2026, que começa nesta terça-feira (21), cinco contratações chamaram atenção, seja pela qualidade dos atletas, ou pelo contexto da negociação.

Irmãos Curry juntos

Stephen (E) e Seth (D) jogarão juntos nos Warriors. RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Stephen Curry é um dos grandes nomes da história da NBA. Tido como o melhor arremessador de todos os tempos, ele terá uma companhia familiar no Golden State Warriors.

A franquia contratou Seth Curry, 35 anos, que é dois anos mais novo do que Stephen. O armador, que tem fama bem inferior ao irmão, chega com contrato de uma temporada para auxiliar na rotação, saindo do banco de reservas. Será a primeira vez de ambos juntos na NBA.

Pivô nos Lakers

Desde a chegada de Luka Doncic, na última temporada, que resultou na saída de Anthony Davis, os Lakers buscavam um pivô. Foi na free agency que a franquia parece ter encontrado o nome ideal para ajudar o armador esloveno e LeBron James.

Deandre Ayton, de 27 anos, foi a primeira escolha do draft 2018. Foram cinco temporadas pelo Phoenix Suns, mas sem o sucesso esperado. Nos dois últimos anos, o pivô atuou pelo Portland Trail Blazers, até que foi dispensado e ficou livre para negociar com os Lakers por duas temporadas.

Arremessador nos Clippers

Beal chega aos Clippers por um salário inferior, mas receberá valor dos Suns. JIM POORTEN / NBAE / Getty Images via AFP

Bradley Beal foi na última década um dos bons arremessadores que a NBA teve. Ele se destacou pelo Washington Wizards durante 11 temporadas. Em 2023 assinou um contrato milionário com os Suns. O desempenho, no entanto, foi fraco.

A franquia de Phoenix dispensou Beal, que ficou livre para assinar com qualquer time. Aos 32 anos, ele chega ao Los Angeles Clippers, por duas temporadas e US$ 11 milhões de salário. Um valor bem abaixo dos US$ 53,6 milhões que os Suns terão de pagar, mesmo sem ele estar no elenco, pois é um valor garantido em contrato.

Ex-MVP nos Kings

Em 2017, Russell Westbrook foi eleito o MVP da temporada regular e colocou seu nome na história. Oito anos depois, o armador de 36 anos está de casa nova. Ele foi contratado pelo Sacramento Kings, com objetivo de ajudar um elenco experiente a chegar aos playoffs.

Volta para casa

Lillard voltou aos Blazers, mas não atuará nesta temporada. CAMERON BROWNE / NBAE / Getty Images via AFP

"O bom filho a casa torna" é um ditado que encaixa com Damian Lillard, que após duas temporadas no Milwaukee Bucks, retorna ao Portland Trail Blazers. A história do armador com a franquia tem 11 temporadas e grandes momentos.