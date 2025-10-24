Chelsea e Sunderland se enfrentam neste sábado (25) pelo jogo da nona rodada da Premier League. O jogo ocorre às 11h, no Stamford Bridge, em Londres.
Escalações para Chelsea x Sunderland
Chelsea: Sanchez; Reece James, Chalobah, Acheampong e Cucurella; Moisés Caicedo, Lavia e Andrey Santos; Pedro Neto, Garnacho e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca
Sunderland: Roefs; Hume, Ballard, Alderete e Mukiele; Xhaka, Daniel Neil e Rigg, Traoré, Le Fee e Wilson Isidor. Técnico: Régis Le Bris
Arbitragem para Chelsea x Sunderland
Não divulgado até o momento.
Onde assistir a Chelsea x Sunderland
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.