Chelsea e Liverpool se enfrentam neste sábado (4), às 13h30min, pela sétima rodada da Premier League. O jogo ocorre no Stamford Bridge, em Londres.
Escalações para Chelsea x Liverpool
Chelsea: Robert Sanchez, Rice James, Ancheampong, Hato e Cucurella; Caicedo e Romeo Lavia; Enzo Fernández, Estêvão e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.
Liverpool: Mamardashvili; Conor Bradley, Konaté, Virgil van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Szoboszlai, Florian Wirtz e Salah; Ekitike. Técnico: Arne Slot.
Arbitragem para Chelsea x Liverpool
Anthony Taylor (ING), auxiliado por Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING). VAR: Craig Pawson (ING).
Onde assistir a Chelsea x Liverpool
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.