Chelsea x Ajax pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Chelsea x Ajax se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 16h, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Stamford Bridge, em Londres.
Escalações para Chelsea x Ajax
Chelsea: Sánchez; James, Tosin, Fofana, Cucurella; Caicedo, Lavia; Neto, Buonanotte, Garnacho e George. Técnico: Enzo Maresca.
Ajax: Jaroš; Gaaei, Šutalo, Baas, Rosa; Klaassen, Gloukh, Taylor; Edvardsen, Weghorst e Godts. Técnico: John Heitinga.
Onde assistir a Chelsea x Ajax
A partida será transmitida ao vivo na Max.