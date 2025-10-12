Charles do Bronx vence no UFC Rio e volta a sonhar com o cinturão do peso leve; confira as outras lutas

Charles Oliveira confirmou o favoritismo na principal luta da noite. Josh Hedges / Zuffa LLC/UFC/Divulgação

Charles do Bronx voltou a vencer. No UFC Rio, que ocorreu neste sábado (11), o brasileiro venceu o polonês Mateusz Gamrot, na luta principal, válida pelo peso leve. Ele aplicou um mata-leão no adversário no segundo round e correu para os braços do público, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Desde o primeiro round, o brasileiro e ex-campeão da categoria já buscava derrubar o europeu para finalizá-lo. Ele chegou a tentar o mata-leão, mas não teve êxito. Ao contrário do que foi visto no segundo assalto, quando a estratégia funcionou, faltando pouco mais de dois minutos para o término do round.

Charles já era o maior finalizador da história do UFC e aumentou o índice com essa vitória. Agora, ele soma 17 vitórias por finalização na organização.

O brasileiro vinha de uma derrota para o espanhol Ilia Topuria, na disputa do cinturão da categoria, em junho. Antes na quarta colocação do ranking, ele deve pular posições, o que pode o credenciar a uma nova luta pelo título em breve.

Na segunda luta principal da noite, o ex-campeão do peso galo, Deiveson Figueiredo voltou a vencer após duas derrotas. Ele superou o americano Montel Jackson por decisão unânime dos juízes. O resultado deve o colocar entre os primeiros colocados da categoria.

Nas outras três lutas do card principal, foram três derrotas brasileiras. Vale destacar que todas as lutas da noite contavam pelo menos com um atleta brasileiro.

Esta foi a 13ª vez que o UFC organizou um evento no Rio de Janeiro em 14 anos, sendo apenas a segunda oportunidade que não contou com uma disputa de cinturão.

Confira os resultados do UFC deste sábado (11)