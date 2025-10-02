Champions League: seis invictos e as surpresas da segunda rodada da fase de liga

Na segunda rodada da fase de liga da Champions League, seis equipes seguiram invictas. Além dos gigantes Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, Inter de Milão e Arsenal, o Qarabag, do Azerbaijão, também conquistou a segunda vitória na competição.
A vitória de 2 a 0 sobre o Copenhague, após uma virada fora de casa contra o Benfica, deixa o clube azerbaijano dentro do top 8, o que garante, até o momento, a vaga direta às oitavas de final.
Entre os outros invictos, Bayern de Munique, Real Madrid, Inter de Milão e Arsenal não tiveram dificuldades para superar seus adversários. O grande resultado mesmo foi do PSG, que venceu o Barcelona, de virada, fora de casa.
Decepção da rodada
O Liverpool conheceu a segunda derrota seguida na temporada e o desempenho dentro de campo ainda está longe de ser convincente. O clube inglês foi o que mais gastou no mundo todo na última janela de transferências.
Na Turquia, contra o Galatasaray, o Liverpool perdeu por 1 a 0 e não conseguiu impor seu estilo de jogo. Apesar de ter chances de empatar o duelo, os turcos também tiveram oportunidades para um resultado ainda maior.
Os próximos jogos são importantes. Na Premier League enfrentará Chelsea e Manchester United. Na próxima rodada da Champions League mais uma partida fora de casa, contra o Eintracht Frankfurt, na Alemanha.
Craque da segunda rodada
A segunda rodada da fase de liga foi de muitos gols e destaque para os atacantes. Foram 57 bolas no fundo da rede e o grande goleador foi Kylian Mbappé, do Real Madrid. O francês fez três contra o Kairat e chegou a cinco na competição.
Resultados da segunda rodada da fase de liga
- Atalanta 2x1 Club Brugge
- Kairat 0x5 Real Madrid
- Atlético de Madrid 5x1 Frankfurt
- Bodo/Glimt 2x2 Tottenham
- Chelsea 1x0 Benfica
- Galatasaray 1x0 Liverpool
- Inter 3x0 Slavia Praha
- Marseille 4x0 Ajax
- Pafos 1x5 Bayern
- Qarabag 2x0 København
- USG 0x4 Newcastle
- Arsenal 2x0 Olympiacos
- Monaco 2x2 Manchester City
- Barcelona 1x2 PSG
- Leverkusen 1x1 PSV
- Dortmund 4x1 Athletic Bilbao
- Napoli 2x1 Sporting
- Villarreal 2x2 Juventus