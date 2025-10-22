Champions League: Real Madrid e Bayern vencem e seguem invictos; Liverpool e Chelsea goleiam na rodada

Mais dois clubes seguem com 100% de aproveitamento na fase de liga da Champions League. Real Madrid e Bayern de Munique venceram nesta quarta-feira (22) e igualaram PSG, Inter de Milão e Arsenal na tabela, todos com 9 pontos.
Das nove partidas disputadas, em seis os mandantes venceram, duas terminaram empatadas sem gols e apenas o Liverpool ganhou como visitante.
Nos jogos do primeiro horário, os mandantes levaram a melhor. Na Turquia, o Galatasaray fez 3 a 1 no Bodo/Glimt, com destaque para dois gols de Osimhen. Na Espanha, o Qarabag visitou pela primeira vez o San Mamés, e até saiu ganhando com menos de um minutos, mas o Athletic Bilbao virou com três gols.
Ingleses em alta
Assim como na terça-feira (21), o clubes ingleses seguiram em alta. Em casa, o Chelsea goleou o Ajax por 5 a 1. Estêvão marcou seu primeiro gol na Champions League. Jogando fora, o Liverpool fez o mesmo placar contra o Eintracht Frankfurt.
O Tottenham foi o único inglês que não venceu na rodada. Jogando fora de casa, os Spurs ficaram no zero contra o Mônaco.
Bayern e Real garantem favoritismo
Dois gigantes jogaram em casa na rodada e venceram. O Real Madrid teve um duelo difícil contra a Juventus no Santiago Bernabéu, mas venceu por 1 a 0. Vinícius Júnior fez uma bela jogada individual e finalizou na trave, no rebote Bellingham completou para o gol.
Na Alemanha, o Bayern de Munique não teve dificuldades para superar o Club Brugge por 4 a 0. Karl, Kane, Díaz e Jackson marcaram para os bávaros.
Outros jogos
Em Portugal, o Sporting saiu perdendo para o Olympique de Marselha, mas conseguiu a virada na segunda etapa. O brasileiro Alisson Santos deu a vitória aos portugueses aos 41 minutos da segunda etapa. Na Itália, a Atalanta não conseguiu sair do zero contra o Slavia Praga.
Resultados desta quarta-feira
- Athletic Bilbao 3x1 Qarabag
- Galatasaray 3x1 Bodo/Glimt
- Monaco 0x0 Tottenham
- Atalanta 0x0 Slavia Praga
- Chelsea 5x1 Ajax
- Eintracht Frankfurt 1x5 Liverpool
- Bayern de Munique 4x0 Club Brugge
- Real Madrid 1x0 Juventus
- Sporting 2x1 Olympique de Marselha