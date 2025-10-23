Champions League: os cinco destaques da terceira rodada da fase de liga

Osimhen marcou dois gols na vitória do Galatasaray. YASIN AKGUL / AFP

A terceira rodada da fase de liga da Champions League foi cheia de gols, 71 no total. Portanto, a maioria dos destaques foram jogadores que balançaram as redes. Porém, um goleiro também brilhou para segurar um resultado importante fora de casa.

Zero Hora separou cinco nomes que se destacaram na terceira rodada e foram fundamentais para suas respectivas equipes. Veja abaixo:

Fermín López

Fermín López foi o artilheiro da rodada. JOSEP LAGO / AFP

Em um time com Lamine Yamal e Rashford, foi Fermín López o destaque da goleada do Barcelona por 6 a 1 sobre o Galatasaray. Ele marcou três gols e foi o artilheiro da rodada na Champions League.

O espanhol fez os dois primeiros na partida, ainda no primeiro tempo, e ampliou na segunda etapa. O desempenho mostra que mesmo com outros jogadores mais conhecidos, o Barça pode contar com López para decidir.

Osimhen

O centroavante nigeriano do Galatasaray estava inspirado no duelo contra o Bodo/Glimt, vencido pelos turcos por 3 a 1. Osimhen fez dois gols, mas colecionou oportunidades durante os 73 minutos em que esteve em campo. Foram nove finalizações, sendo sete delas no gol.

Pela segunda vez seguida na Champions League, Osimhen foi determinante para um bom resultado da sua equipe. Na rodada passada, contra o Liverpool, foi o nigeriano quem marcou o gol da vitória.

Anthony Gordon

Gordon marcou um gol e deu uma assistência. ANDY BUCHANAN / AFP

Na goleada do Newcastle por 3 a 0 sobre o Benfica, o destaque foi para Anthony Gordon. O camisa 10 do clube inglês fez um gol e deu uma assistência na partida.

Além das jogadas objetivas, ele também se destacou pelos dribles que deixaram a defesa portuguesa perdida na marcação. Harvey Barnes, com dois gols marcados, merece menção honrosa por ter decretado a vitória.

Ekitiké

Ekitiké fez gol contra sua ex-equipe. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

O jovem atacante francês chegou ao Liverpool a peso de ouro e começou a temporada voando. No entanto, também viu o clube investir ainda mais na contratação de Isak, que havia brilhado pelo Newcastle. Ekitiké perdeu espaço nos últimos jogos, sendo reserva do sueco.

Na partida contra o Eintracht Frankfurt, sua ex-equipe, Arno Slot escalou os dois como titulares e foi o francês quem brilhou. Ele marcou o primeiro gol da goleada por 5 a 1 e ainda criou outras chances, enquanto Isak passou em branco.

Vicário

Vicário fez 8 defesas na partida. VALERY HACHE / AFP

Não foi por falta de tentativa que o Mônaco deixou de vencer o Tottenham em casa. No entanto, o goleiro Vicário teve um dia inspirado para neutralizar as oportunidades do adversário.