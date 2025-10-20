Champions League: datas, horários e onde assistir aos jogos da terceira rodada da fase de liga

A Champions League chega na terceira rodada da fase de liga nesta semana. Dezoito partidas serão disputadas na terça-feira (21) e na quarta (22), com duelos importantes para a classificação.
No primeiro dia de jogos, destaque para o confronto entre os estreantes Kairat e Pafos. Um dos dois podem garantir a primeira vitória na história pela competição.
PSG e Arsenal estão 100% e ainda podem manter a invencibilidade. Os franceses visitam o Bayer Leverkusen, enquanto os ingleses recebem o Atlético de Madrid.
Na quarta, um duelo de dois campeões da Champions League. O Real Madrid joga em casa contra a Juventus. O Liverpool, que não vive bom momento, tenta se reerguer contra o Eintracht Frankfurt, na Alemanha.
Veja as datas, horários e onde assistir aos jogos da Champions League
Terça-feira (21)
- 13h45min: Barcelona x Olympiacos - TNT e HBO Max
- 13h45min: Kairat x Pafos - Space e HBO Max
- 16h: Newcastle x Benfica - HBO Max
- 16h: PSV x Napoli - HBO Max
- 16h: Bayer Leverkusen x PSG - HBO Max
- 16h: Union Saint-Gilloise x Inter de Milão - HBO Max
- 16h: Copenhague x Borussia Dortmund - HBO Max
- 16h: Villarreal x Manchester City - Space e HBO Max
- 16h: Arsenal x Atlético de Madrid - TNT, HBO Max e SBT
Quarta-feira (22)
- 13h45min: Athletic Bilbao x Qarabag - TNT e HBO Max
- 13h45min: Galatasaray x Bodo/Glimt - Space e HBO Max
- 16h: Chelsea x Ajax - HBO Max
- 16h: Real Madrid x Juventus - TNT e HBO Max
- 16h: Sporting x Olympique de Marselha - HBO Max
- 16h: Mônaco x Tottenham - HBO Max
- 16h: Atalanta x Slavia Praga - HBO Max
- 16h: Eintracht Frankfurt x Liverpool - Space e HBO Max
- 16h: Bayern de Munique x Club Brugge - HBO Max