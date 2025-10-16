Cerimônia de abertura dos Jogos de 2026 acontecerá em quatro sedes, entre elas o San Siro

Comitê organizador dos Jogos de 2026 revelou detalhes da cerimônia de abertura. PIERO CRUCIATTI / AFP

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 (6 a 22 de fevereiro) ocorrerá simultaneamente em quatro locais, incluindo o estádio de futebol de San Siro, em Milão, anunciou nesta quinta-feira (16) o comitê organizador de Milão-Cortina 2026.

O tradicional desfile dos atletas será realizado em San Siro, epicentro da cerimônia de abertura, mas também terão destaque Cortina d'Ampezzo, Livigno e Predazzo, sedes das provas de esqui alpino, snowboard, esqui estilo livre e esqui nórdico, respectivamente.

— É um desfile que deve transmitir na tela a sensação de estarmos todos juntos. É a primeira vez que os atletas que já estiverem na montanha (para suas provas) poderão participar —destacou Andrea Varnier, presidente do comitê organizador dos Jogos de 2026.

As delegações nacionais poderão decidir em qual local desfilarão seus porta-bandeiras, um homem e uma mulher por delegação. A Itália contará excepcionalmente com quatro.

Os organizadores, no entanto, mantêm discrição sobre o espetáculo, que será "uma homenagem ao espírito italiano", com figuras como Leonardo da Vinci, e "uma mensagem de paz para o mundo", antecipou seu diretor artístico Marco Balich, que já idealizou as cerimônias dos Jogos de Inverno de Turim em 2006 e de Verão no Rio em 2016.

San Siro, recinto que habitualmente recebe os jogos do Inter e do Milan, tem capacidade para 60 mil pessoas.

Os ingressos mais caros para assistir à cerimônia podem ultrapassar os 2 mil dólares (quase 11 mil reais).

Embora o orçamento da cerimônia seja "muito inferior" ao dos Jogos anteriores; Paris 2024 e Pequim 2022, indicou Andrea Varnier.

Por enquanto, foi anunciada a presença da atriz italiana Matilda de Angelis.

O espetáculo, de duas horas e meia, contará também com uma homenagem ao estilista italiano Giorgio Armani, milanês e amante do esporte, falecido em setembro.