Centenas de árbitros na Turquia são acusados de terem apostado em partidas de futebol

Centenas de árbitros turcos de futebol, alguns deles de âmbito nacional, teriam apostado em partidas apesar de uma proibição, afirmou nesta segunda-feira (27) o presidente da Federação Turca de Futebol (TFF), prometendo sanções iminentes.

Uma investigação interna sobre 571 árbitros demonstrou que "371 possuem contas de apostas e 152 apostam de forma ativa", revelou Ibrahim Haciosmanoglu, presidente da TFF, durante uma declaração à imprensa.

"Estamos determinados a limpar o futebol de qualquer vestígio de corrupção. Não faremos nenhuma exceção", alertou Haciosmanoglu, acrescentando que as "sanções necessárias" serão aplicadas "a partir de hoje", segunda-feira.

Dez árbitros acusados teriam realizado mais de 10.000 apostas, e um deles teria apostado em 18.227 ocasiões. Também há 42 árbitros que teriam apostado cada um em mais de 1.000 partidas de futebol, detalhou o presidente da federação.

Haciosmanoglu detalhou que 22 dos 371 árbitros (7 árbitros principais e 15 assistentes) trabalham em nível nacional, mas não revelou suas identidades nem indicou se alguns são suspeitos de terem apostado em partidas que eles mesmos dirigiram.

Diante das acusações de parcialidade que os árbitros turcos frequentemente enfrentam, a TFF delegou na primavera (hemisfério norte) de 2024 o VAR de vários jogos da Super Liga turca a árbitros estrangeiros.

Em fevereiro, um árbitro estrangeiro comando o disputado clássico de Istambul entre Galatasaray e Fenerbahçe, que há anos acusa os árbitros de favorecimento ao adversário.