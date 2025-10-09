CBG anuncia convocação para o Mundial de Ginástica Artística

Flávia Saraiva tem duas medalhas olímpicas. Miriam Jeske / Divulgação/COB

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anuncia as convocações das seleções brasileiras para o Campeonato Mundial de Ginástica Artística, que será disputado em Jacarta, na Indonésia, de 19 a 25 de outubro de 2025.

Dona de duas medalhas em mundiais, prata por equipes e bronze no solo, ambas em 2023, Flávia Saraiva será o grande nome da equipe feminina.

Além de Flavinha, Júlia Soares também fez parte da equipe que foi vice-campeã do último Mundial. As jovens Julia Coutinho e Sophia Weisberg, ambas de 15 anos, são novidades na convocação.

— Estou tendo a oportunidade de treinar com atletas 10 ou 11 anos mais novas do que eu. Eu e a Julia Soares, que temos mais experiência, estamos aqui também para ensinar, podendo mostrar o que é um Campeonato Mundial — conta Flávia, e projeta:

— Nossa corrida pela vaga olímpica começa em 2026. Então, este é o momento de aproveitarem o Mundial, ver o que significa, que sintam os aparelhos e absorvam o que puderem ao lado das melhores do mundo.

Além das dupla, Lorrane Oliveira está afastada para tratar de questões físicas.

Masculino

Nory foi campeão mundial em 2019. Wander Roberto / Divulgação/COB

O time masculino é mais experiente. Campeão mundial da barra fixa em 2019 e bronze em 2022, Arthur Nory forma o time ao lado de Caio Souza, que recuperado de lesões busca voltar ao seu melhor nível.

— O primeiro ano do ciclo embute em si os seus desafios. A cada ciclo que se inicia, temos mudanças no código, e desta vez tivemos as mais significativas até então, na minha forma de ver. O sentimento é de felicidade neste reinício, e agora num ciclo normal — disse Caio e completou:

— O passado foi de três anos; o anterior, de cinco, tudo por decorrência da pandemia. O trabalho recompensa sempre. Estou ansioso para que comece o Mundial de Jacarta.

Além dos ginastas de 32 anos, Diogo Soares, 23 anos, que esteve nas duas últimas edições de Jogos Olímpicos e que foi 10º colocado do individual geral no Mundial de 2023 é aposta da equipe brasileira.