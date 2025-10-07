CBF vai pedir à Fifa autorização para divulgar áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras

O São Paulo enviou ofício à CBF pedindo a liberação dos áudios da conversa entre o árbitro Ramon Abatti Abel e o responsável pelo VAR, Ilbert Estevam da Silva, para entender o que foi dito sobre os cinco lances do clássico com o Palmeiras que o clube considera polêmicos. O Choque-Rei no MorumBis terminou com vitória de virada do time alviverde por 3 a 2.

O clube ouviu da CBF que a entidade irá pedir autorização à Fifa para a liberação do áudio. De acordo com a confederação, essa autorização é necessário porque o VAR não recomendou a revisão da decisão do árbitro em campo em nenhum dos lances controversos.

O protocolo do VAR da CBF determina que só podem ser divulgados áudios de jogadas analisadas pelo árbitro de campo no monitor. Não foi o caso de nenhum lance do clássico reclamado pelo São Paulo no ofício em que enviou à CBF. Se, durante a checagem, os árbitros de vídeo concordarem com a decisão do campo, o áudio não é divulgado.

O São Paulo se queixa de cinco lances: expulsão de Andreas Pereira por falta em Marcos Antônio; suposto pênalti de Allan em Tapia; possível falta em Tapia na origem do primeiro gol do Palmeiras; cotovelada e pisão de Gustavo Gómez em Tapia, em jogadas distintas; "carrinho desproporcional" de Raphael Veiga em Enzo Dias.

"Vamos reconhecer com a demonstração desse áudio do VAR que a nossa arbitragem está chegando ao fundo do poço. E que mostrar esse áudio é o começo de uma mudança", afirmou Julio Casares, presidente do São Paulo.

Ele conversou por telefone com o presidente da CBF, Samir Xaud, ainda no domingo, e com o coordenador-geral da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra.

Cintra, e o gerente técnico do VAR, Péricles Bassols, deram explicações a Rui Costa, executivo do São Paulo, que representou o clube em uma reunião online na segunda-feira.