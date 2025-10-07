CBF vai consultar Fifa sobre divulgação de áudios da arbitragem pedidos pelo São Paulo

Clássico paulista acabou em 3 a 2 de virada para o Palmeiras. Globo / Reprodução

A CBF vai acionar a Fifa na repercussão das polêmicas de arbitragem no clássico entre São Paulo e Palmeiras no último domingo (5). O clube aponta ao menos cinco lances em que a equipe de arbitragem errou e prejudicou o São Paulo, interferindo no resultado da partida.

A diretoria do São Paulo pediu a publicação dos áudios da comunicação entre Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, árbitro e VAR da partida. No entanto, o protocolo da CBF determina que apenas os áudios dos lances revisados no monitor pelo árbitro são divulgados. Fora isso, é preciso que a Fifa autorize a publicação.

O São Paulo teve acesso à gravação em reunião com a CBF na segunda (6). Um dos lances reclamados é a não marcação de um pênalti no segundo tempo, em que Allan derrubou Tapia dentro da área. O áudio da arbitragem sobre esse lance mostra que não houve recomendação de Ilbert para que Ramon Abatti Abel fosse ao vídeo fazer a checagem.

Abatti Abel foi afastado pela CBF após a partida e passará por um treinamento de interpretação de regras e uma avaliação antes de voltar aos gramados.